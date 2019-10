‘Peaky Blinders’ nu ook in de kledingkast

Hij verkocht Skoda’s en Seats in Zwolle, Ruben Flier (27). In januari 2018 begon hij in zijn vrije tijd een webshop: thegarrison.nl. De site is vernoemd naar de stamkroeg van de hoofdpersonen in de Britse serie Peaky Blinders. Via zijn site verkocht Flier pakken die precies lijken op de outfits in de serie. Dit jaar al 1.800, vooral in Nederland en België. In mei zegde Flier zijn baan op. „Ik leef nu van de verkoop van het soort pakken dat ik eerst als autodealer droeg”.

Peaky Blinders is een hit. In het Verenigd Koninkrijk worden steeds meer baby’s Arthur en Ada genoemd, naar hoofdrolspelers Arthur en Ada Shelby. Het eerste Peaky Blinders-festival in Birmigham trok deze zomer 15.000 bezoekers en in het VK spreekt men van ‘het Peaky-effect’; Birmingham wordt overspoeld door fans die de stad na het zien van de serie ook in het echt willen zien. Bezoek aan Birmingham steeg sinds het begin van de serie met 50 procent tot een kleine 43 miljoen toeristen dit jaar.

Ook in Nederland is de serie geliefd. Barbiers bekwamen zich in het knippen van een Peaky-kapsel en steeds meer mensen laten zich inspireren door de kleding. Wat kenmerkt een Peaky-pak? Het gaat om driedelige pakken: broek, jasje en vestje, liefst met lange overjas. Tot de standaarduitrusting behoren accessoires als een zakhorloge, manchetknopen, das of strik. En het handelsmerk van de Peaky’s: de flat cap – voorheen het attribuut van senioren en de Franse kaasboer, nu het nieuwe cool.

David Beckham, stijlicoon en prima donna van het Engelse voetbal, presenteerde in januari met kledingmerk Kent & Curwen in een statig landhuis op het Britse platteland tijdens de London Fashion Week een Peaky Blinders-lijn. Sinds deze maand zijn de pakken en jassen – een overjas kost 300 tot 600 pond – wereldwijd te koop. Ook in Nederland leggen kledingmakers zich toe op de stijl.

Zware stoffen

De Amsterdamse pakkenmaker L’Atelier is een van de winkels die zich liet inspireren door de serie. „Eenderde van onze klanten komt met de vraag of we een Peaky Blinders-outfit kunnen maken”, vertelt medewerker Madeleine Holtkamp-Stals. Dat zijn zowel oudere mannen als jongeren, bij vrouwen is het minder in trek. L’Atelier voert de Peaky-lijn al twee jaar, maar niet eerder was hij zo populair. Zeker nu de winter eraan komt: de zware stoffen maken de pakken geschikter voor de koude maanden.

De stoffen in de serie zijn Harrisons en tweed – visgraatstructuur – en komen vooral uit het VK. Tweed geldt als de tank onder de stoffen. „In de serie dragen ze die zware stoffen in veel lagen – hemd, vestje, jasje en overjas – over elkaar. Tenzij je graag zweet, moet je dat niet meer willen”, zegt Holtkamp-Stals. De pakken die ze maken zijn geïnspireerd op de serie, maar niet één op één vergelijkbaar. L’Atelier geeft een eigentijdse draai aan de kleding. Heilige elementen zijn volgens de maker de ronde kraag van het hemd, de bandplooibroek, brede revers, en dus de tweed stoffen. Maar ze adviseren de broek iets minder wijd te dragen, net als de overjas: „In de serie zijn die wel héél breed aangemeten.”

Flier kiest met zijn site voor een andere benadering. Bij hem krijg je geen meet- en maatwerk, maar koop je een pak kant-en-klaar. „De pakken koop ik in Engeland en scout ik op de ruwe stoffen.” Hij spoort zijn klanten aan de kleding naar wens af te stellen bij een kleermaker. „Inmiddels komen ook mensen op mijn site die nog nooit van de Peaky’s gehoord hebben”. De serie maakt mensen bekend met de stijl: „iedereen zag er in jaren 20 van de vorige eeuw uit als de Shelby’s.” Peaky Blinders is niet de enige serie die invloed heeft op de mode van nu. De rode mantel en witte kap van The Handmaid’s Tale groeide de laatste jaren uit tot internationaal symbool in de strijd voor vrouwenrechten. Maar zo ingrijpend als de impact van de Peaky’s is, vooral op outfits die mensen in het dagelijks leven dragen, kennen ze het bij L’Atlerier niet.