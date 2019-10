OVV opent onderzoek naar stalbranden

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft donderdag een onderzoek geopend naar stalbranden in de veehouderij. De onderzoekers willen vooral weten hoe kan worden voorkomen dat grote aantallen dieren bij stalbranden om het leven komen.

Hoe het onderzoek er precies uit zal zien, is nog niet besloten. De OVV neemt eerst de tijd om informatie te verzamelen en zal op basis daarvan verder onderzoeksvragen vaststellen en analyse doen. Het gehele onderzoek zal naar schatting een jaar in beslag nemen.

Elk jaar komen tienduizenden dieren om bij stalbranden. Volgens tellingen van Stichting Wakker Dier gaat het om meer dan 1,8 miljoen omgekomen dieren in de laatste dertien jaar. In 2018 stierven er 121.000 dieren, waaronder 114.000 kippen en 6.500 varkens. Begin september stond de teller op 176.000 dieren. Veel van deze dieren zijn gewend op stal te staan, en blijven daar ook staan wanneer er brand uitbreekt.

Vuur verspreidt zich snel

Volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is kortsluiting de belangrijkste oorzaak van stalbranden. Ook kan het vuur zich vaak razendsnel verspreiden via speciale ventilatiesystemen, zogeheten luchtwassers, legde brandbeveiligingsingenieur Maarten de Groot vorige maand uit in NRC. Deze systemen, die zeven op de tien varkenshouders hebben, zijn bedoeld om de lucht vanuit de stal schoner de buitenwereld in te sturen, zodat boeren aan milieueisen voldoen. Daarnaast zijn stallen vaak geïsoleerd met goedkoop en brandbaar isolatiemateriaal, zoals piepschuim.

Het terugdringen van branden in veestallen is onderdeel van het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. De veesector stelde eerder samen met het Rijk drie actieplannen op om de kans op branden te verminderen. Vorig jaar bleek dat die inspanningen niet hebben geleid tot minder stalbranden en dode dieren.