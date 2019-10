Oranje knokt zich langs Noord-Ieren

Het werd de vechtwedstrijd die het Nederlands elftal had willen voorkomen. Maar het kreeg de uitslag die het wenste. In extremis, in de Kuip in Rotterdam werd het 3-1 tegen Noord-Ierland, in deze cruciale kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2020.

Het was een ongekende ontsnapping, na een draak van een optreden van Nederlandse kant, in een wedstrijd waarin lang nauwelijks uitgespeelde kansen werden geforceerd. Tot de goals opeens vielen, allemaal in het laatste kwartier.

Lang was het een vervelende, slome wedstrijd. Noord-Ierland dekte de passlijnen gedisciplineerd af, maakte het veld klein, compact als een mierenhoop. Ze opereerden met een stevig vijfmansblok op het middenveld en offerden Paddy McNair, noeste middenvelder bij Middlesbrough op het tweede niveau in Engeland, op aan het uitschakelen van Oranje-regisseur Frenkie de Jong.

Dat was een merkwaardig spel op zich, met McNair die zijn blik weinig op de bal had, maar constant zicht hield op De Jong.

Oranje was slordig, rommelig, stroperig – met veel balverlies en een veel te laag tempo. Nederland stond op slot, was niet in staat te versnellen. Zo complex waren de oplossingen die gezocht werden. Zo worstelend met de bal, vaak niet wetend naar wie gespeeld moest worden. Ook Matthijs de Ligt, onzeker in de passing, leverde plompverloren ballen in.

Treffend was het beeld van aanvaller Steven Bergwijn, die diep op eigen helft in een soort paniek een bal over de lijn werkte. Je kan je afvragen of het verstandig was te beginnen met Marten de Roon en Denzel Dumfries, van wie eerder al is gebleken dat zij weinig voetballend vermogen toevoegen aan dit elftal. Ze dwaalden wat hulpeloos rond, op het middenveld, aan de rechterkant.

Een klein halfuur voor tijd kwam de dubbele wissel die onontkoombaar was. Donyell Malen voor Ryan Babel en Donny van de Beek voor De Roon. Tien minuten voor tijd, de nood toen erg hoog, kwam stormram Luuk de Jong, voor Dumfries. Het bleek een gouden zet, toch weer, van bondscoach Ronald Koeman.

Het oogde lang ongeïnspireerd, zo in contrast met die flitsende tweede helft tegen Duitsland vorige maand Koeman had woensdag al waarschuwende teksten gegeven.

Tijdens de trainingen op dinsdag en woensdagochtend „waren er momenten dat het niet goed was”, zei hij woensdagmiddag in Zeist. „Waar het dan ook aan ligt. Korte voorbereiding, stukje vermoeidheid.” Was het gemakzucht, werd gevraagd. „Misschien soms ook.” Het ging om „meerdere spelers”, zei Koeman.

Maar het zegt niet altijd iets, nuanceerde hij. Koeman noemde het voorbeeld van Nederland-Frankrijk, een jaar geleden. De fysieke trainers zeiden destijds na de warming-up: het oogt niet best. „En dat was in mijn optiek de beste wedstrijd die we gespeeld hebben.” Nederland won met 2-0. „Dus wat is wijsheid? Het is niet dat ik daar onrustig van word. Maar ik geef het wel aan.”

Het Nederlands elftal is „niet in de positie is om al te gaan zweven”, zei linksback Daley Blind. „We moeten nederig zijn.” Nederig moest het zijn, toen het gevreesde moment kwam, in de 75ste minuut. Die zeldzame keer dat de Noord-Ieren in de buurt komen van Nederlands doelgebied. Blind wordt op de achterlijn afgetroefd door Stuart Dallas, die voorgeeft op invaller Josh Magennis, die alerter is dan De Ligt en binnenkopt: 0-1.

Hossend stonden de Noord-Ieren, hoog en laag in vakken geplaatst in de Kuip, met 4.000 man. Voetbal als feest. Hun gezang had al geklonken, ‘green and white army’, onophoudelijk. Zoals ze verrasten op het EK in 2016 met een achtste finale, leek ook hier een stunt in de maak.

Maar kort erop, aanval over links, pass Malen, slim puntertje Memphis Depay: 1-1. Luuk de Jong frommelde uit het niets de 2-1 binnen in blessuretijd – hoe precies was vanaf de tribune niet waar te nemen. Het maakte ook niet meer uit. Depay maakte via binnenkant paal nog 3-1. Cruciaal, met het oog op EK-kwalificatie. Het shirt ging uit bij Depay, deze frisse, moeilijke oktoberavond in Rotterdam.

NRC Rotterdam Elke vrijdag de beste stukken en het laatste nieuws uit de regio Rotterdam Inschrijven