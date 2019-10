Opnieuw record huizenprijzen: huis kost nu 313.000 euro

Nederlandse woningen zijn in het voorbije, derde kwartaal opnieuw duurder geworden. Voor een huis wordt nu gemiddeld 313.000 euro betaald, een nieuw record. Dat blijkt deze woensdag uit cijfers van makelaarsvereniging NVM.

Hoewel de prijsstijging van 7,2 procent op jaarbasis minder is dan in voorgaande drie kwartalen – waarin de prijzen ook al minder sterk toenamen – vreest de NVM op korte termijn weer een sterkere stijging van de huizenprijzen. Reden is in het derde kwartaal van 2019 minder woningen te koop zijn gezet dan in de kwartalen ervoor. „De markt voor bestaande koopwoningen is krapper geworden, met het gevaar dat de prijzen op termijn weer sterker stijgen”, zegt Gaby Balkema, voorzitter van de NVM-werkgroep Wonen. Het aantal woningen in aanbod nam in een jaar tijd met 13,9 procent af, naar iets meer dan 38.000.

Bijkomend probleem is de hoge prijs van nieuwbouwhuizen. In dat segment kwamen er de afgelopen drie maanden net zoveel huizen bij als in eerdere kwartalen, maar er werden minder nieuwbouwwoningen verkocht omdat huizenzoekers de hoge prijzen niet willen betalen. Balkema: „Het aanbod is lang niet toereikend, en de schaarste drijft de prijzen verder omhoog.”

Nieuwe bank of keuken

Niettemin zagen NVM-makelaars, die zo’n driekwart van de Nederlandse markt vertegenwoordigen, het aantal huizentransacties voor het tweede kwartaal op rij licht stijgen (0,9 procent op jaarbasis) naar ruim 36.000. Met name hoekwoningen zijn in trek (plus 7,2 procent), hoewel tussenwoningen het afgelopen kwartaal met meer dan 10.000 transacties het populairste soort huis waren.

Die ontwikkeling is volgens de NVM niet alleen goed voor huizenzoekers en makelaars. „Een groot deel van de verhuizingen gaat doorgaans gepaard met een verbouwing”, zegt Onno Hoes, de nieuwe voorzitter van de NVM. Oftewel: de aankoop van een nieuwe keuken of bank of een investering in een uitbouw geeft ook de economie een impuls.

Het aantal dagen dat een huis gemiddeld te koop staat voor het wordt verkocht, is inmiddels 38. Dat is net zo lang als het vorige kwartaal en een dag minder lang dan een jaar terug.

Verduurzaming

Over de stikstofcrisis, die er volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland toe heeft geleid dat voor de bouw van zeker 15.000 huizen geen vergunning wordt afgegeven, rept de makelaarsvereniging niet in het persbericht met de kwartaalcijfers. Wel zegt de NVM te vrezen dat de verduurzaming van huizen stilvalt. Voorzitter Hoes: „Door het hoge prijsniveau blijven nieuwbouwwoningen langer in de verkoop staan. Potentiële kopers blijven langer in hun bestaande woningen zitten, die dus niet verbouwd en verduurzaamd worden.”

Daarom pleit de NVM opnieuw voor een ‘vastgoedregisseur’ op regionaal niveau. Die moet er niet alleen voor zorgen dat sneller meer woningen gebouwd kunnen worden, maar ook dat „duurzaam wonen betaalbaar wordt gemaakt met fiscale aanpassingen”, zegt Hoes.