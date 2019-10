Een vervolg op Breaking Bad en andere series en films van week 41

El Camino: A Breaking Bad Movie

Breaking Bad wordt gezien als een van de beste tv-series ooit. Is het verstandig om jaren na het einde met een vervolg te komen? Maker Vince Gilligan denkt van wel. En eerlijk is eerlijk: hij verdient het voordeel van de twijfel dankzij de uitstekende spin-off Better Call Saul. De film volgt Jesse Pinkman – voormalig compagnon van drugskoning Walter White – meteen na de gebeurtenissen van de slotaflevering. Pinkman (Aaron Paul) is op de vlucht. Netflix.

Riverdale 4

De makers van Riverdale zijn niet bang voor gekke plottwists. De serie over de avonturen van tiener Archie Andrews en zijn vrienden zit vol met bendes, moord en seksuele spanning. Het nieuwe seizoen begint met een eerbetoon aan de in maart overleden acteur Luke Perry. Hij speelde Archies vader. Netflix, elke week een aflevering.

The Bay

Britse misdaadserie voor liefhebbers van Broadchurch. Het verhaal speelt zich af rondom Morecambe Bay in het noordwesten van Engeland. Rechercheur Lisa Armstrong onderzoekt de verdwijning van een tweeling. Ze blijkt een connectie te hebben met de stiefvader van de vermiste tieners: tijdens de nacht van de vermissing had ze een onenightstand met hem. NPO Start Plus, zes afleveringen.

Hoofdzaken: Shocktherapie

Voor mensen met hardnekkige depressie kan elektroconvulsieve therapie (shocktherapie) een laatste redding zijn. Documentairemaker Jessica Villerius volgt twee vrouwen die zo’n ECT-behandeling ondergaan. Videoland.