Maandagmorgen in de hal van ons kantoor. Twee collega’s komen elkaar tegen. „Hé, je bent er weer. Goede vakantie gehad?”

„Nou en of, elke dag 30 graden.” „Oh da’s mooi. Wij hier elke dag 30 millimeter.”

„Ah, da’s nog mooier.”

Ik werk bij een waterschap.

