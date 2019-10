Klanten in verdrukking bij opening MediaMarkt Leidschendam

Bij de chaotische opening van een nieuw MediaMarkt-filiaal in Leidschendam zijn donderdagochtend enkele bezoekers in de verdrukking gekomen. Daardoor vielen volgens een woordvoerder van de politie een paar lichtgewonden, hoeveel precies is niet duidelijk. Honderden mensen waren op de opening afgekomen.

De mensenmassa was vermoedelijk op de been vanwege een openingsaanbieding van de elektronicawinkel: de eerste honderd klanten zouden gratis een set bluetooth-oordopjes ter waarde van 115 euro krijgen. Aanvankelijk zou de winkel om 09.30 uur open gaan. Volgens de regionale nieuwssite Regio15.nl stonden er om 09.00 uur echter al zo veel mensen voor de deur, dat de politie de winkel vroeg eerder open te gaan.

In het gedrang dat ontstond toen de deuren open gingen, zouden kassa’s en beveiligingspoortjes zijn gesneuveld. Toen bleek dat meerdere mensen in de verdrukking waren gekomen, rukte een aantal ambulances uit naar het MediaMarkt-pand. De politie zegt dat verschillende klanten kneuzingen hebben opgelopen.

‘Hartig woordje’

Inmiddels zijn alle hulpdiensten weg bij het filiaal, zegt de politiewoordvoerder. Er zal volgens haar „nog wel een hartig woordje gesproken worden” met de winkeleigenaar. De gratis oordopjes zouden volgens Regio15.nl inmiddels op zijn.

Het nieuwe MediaMarkt-filiaal zit in de Mall of the Netherlands, een megawinkelcentrum dat verrijst op de plaats van het uit de jaren zestig stammende winkelcomplex Leidsenhage. Het project, dat circa 600 miljoen euro kost, is gebaseerd op een groot winkelcentrum in Stockholm. Het is nog deels in aanbouw en moet volgend jaar klaar zijn.

