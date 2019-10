Alsof dat hele Televizier-Ring Gala bedoeld was om Jan Smit te sarren

Het Gouden Televizier-Ring Gala toont elk jaar de glittering in de ogen van de Nederlandse televisiewereld als die in de spiegel kijkt, maar dit jaar speelde er meer. Immers, de publieke omroep moet over een halfjaar een veel galactischer gala organiseren: het Eurovisie Songfestival. Zoals woensdagavond laat bij Beau werd gezegd: dit was een beetje de generale repetitie.

Ook al omdat er de laatste weken scherp wordt gespeculeerd over wie het Songfestival zal mogen presenteren. Die eer zou in elk geval de van het NOS Journaal naar Avrotros overgestapte Dionne Stax toevallen, maar wie mag aan haar zijde op het podium? De volkomen logische kandidaat is Jan Smit, de Volendammer die zich al jaren het schompes werkt voor het Songfestival. Er schijnen echter machtige mensen een Jan Smit-blokkade te hebben opgeworpen. Zijn grote concurrent zou Herman van der Zandt zijn.

Stax kreeg alvast het Televiziergala onder haar hoede, wat ze met Rik van de Westelaken aan haar zijde nogal vormelijk deed. Ik zag op het podium niets gebeuren wat Jan Smit niet kan. Smit zelf zat in de zaal. Hij was met Beste zangers genomineerd voor de hoofdprijs, waarvan iedereen vermoedde dat die naar Chateau Meiland zou gaan. Dat gebeurde ook, na bijna drie uur televisie (inclusief voorbeschouwing) die werd gepersonifieerd door de varaan Johan die Freek Vonk had meegenomen: een groot beest dat zeer lang stil kan zitten en soms even een lange tong uitsteekt.

Voor de tong was Arjen Lubach gevraagd, die in krap acht minuten een geestige top tien van ‘beste televisiefragmenten’ doornam. Hij zette De luizenmoeder in de hoek (Juf Ank als „knuffelracist”), herhaalde gemeen de beelden van Jan Smits zichtbare frustratie toen Lubach twee jaar geleden de Ring voor zijn neus wegkaapte en sloot af met „veel plezier met elkaar aftrekken nog”.

Na de nar volgde de ster. Songfestivalwinnaar Duncan Laurence was helaas niet heel goed bij stem en werd begeleid door een orkestje dat voor hem uit draafde als een hondje dat sinds 19 mei niet meer was uitgelaten.

Daarna werd alles ernstig. Zeker de beelden van Dennis Weening. De gevoelspresentator was voor de vijfde keer genomineerd met Expeditie Robinson, maar is inmiddels door RTL ontslagen. Bij elk extra scheutje collegiaal medeleven dat over hem werd uitgegoten, leek hij liever naar huis te willen.

Gouden Televizier-Ring Gala Arjen Lubach presenteert de tv-top 10 van het afgelopen jaar. Welk fragment staat er op 1? Geplaatst door AVROTROS op Woensdag 9 oktober 2019

De uitreiking van de Ring was in handen van Studio Sport-presentatoren Dione de Graaff en (alsof álles bedoeld was om Jan Smit te sarren) Herman van der Zandt. Toen de naam van de winnaar werd genoemd, klapte Smit extra hard en extra zichtbaar. Winnaar Martien Meiland memoreerde op het podium dat de publieke omroep en RTL niks zagen in Chateau Meiland. Dank dus aan SBS. „Wij hebben jullie uit het slijk getrokken.”

Terwijl de winnaars aan de wijn konden, moest er op tv nog worden nabeschouwd. Bij Pauw gebeurde dat ernstig en deskundig. Beau had cabaretier Stefano Keizers in ijltempo vanuit de zaal naar de studio gebracht, net als presentator Van Erven Dorens (prijs voor de beste presentator) trouwens.

Keizers had vooral verwonderd rondgekeken. Tijdens een speech van Chantal Janzen (beste presentatrice) was hij van zijn plaats gegaan om een wc te zoeken, waarna hij twee minuten met Janzen en haar prijs in een donkere ruimte had gestaan en tot slot „vijf hele minuten” had geplast.

Keizers verstaat de kunst om een onzinverhaal net een paar zinnen langer geloofwaardig te laten zijn dan enig ander. Hou die man in de gaten, als straks de rollen voor het Songfestival worden verdeeld.