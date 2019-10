Internationale nachttrein richting Wenen rijdt eind 2020 weer

De internationale nachttrein keert terug in Nederland. Vanaf december volgend jaar rijdt er iedere dag een trein vanaf Amsterdam naar München en Wenen. Dat maakt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) donderdag bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Een enkeltje Amsterdam-Wenen duurt straks ongeveer veertien uur. Treinreizigers in beide richtingen komen dan rond 10.00 uur ‘s ochtends aan op hun bestemming.

De Nederlandse Spoorwegen en het Oostenrijkse spoorbedrijf ÖBB waren al langer in gesprek over het doortrekken van de nachttrein tussen Wenen en Düsseldorf naar Amsterdam, maar vroegen daar afgelopen zomer subsidie voor. Het kabinet trekt 6,7 miljoen euro uit voor het project. Voor dat bedrag kan de nachttrein tussen 2021 en 2024 rijden. De hoop is dat vervoersbedrijven daarna het traject zelf gaan verzorgen.

Van Veldhoven noemt de nachttrein „een aantrekkelijk en duurzaam alternatief op afstanden boven de 800 kilometer”. De staatssecretaris wees eerder in een Kamerbrief op het succes van de Eurostar, de hogesnelheidstrein Amsterdam-Brussel-Londen die nu drie keer per dag rijdt, en de Thalys tussen Amsterdam en Parijs, die steeds meer reizigers trekt.

Subsidies blijven nodig

Volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) van het ministerie kan een nachttrein tussen Amsterdam en Wenen rekenen op naar schatting 180.000 reizigers per jaar. Het instituut denkt dat de nachttrein naar steden zoals Kopenhagen, Warschau, Praag, Wenen, München, Zürich, Milaan en Turijn ook een concurrent zijn voor het vliegtuig of de auto. Vanwege de hoge kosten blijven overheidssubsidies voorlopig echter nodig.

Een tekort aan reizigers was juist de reden dat de nachttrein van Amsterdam naar München en Zürich stopte in december 2016. De Duitse spoorwegen trokken destijds de stekker uit het project.