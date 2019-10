Bouw in Limburg op 33 plekken stilgelegd vanwege veiligheid

Bij inspecties op bouwplaatsen in het zuiden van Limburg is donderdag 33 keer het werk stilgelegd omdat het er te onveilig was. Dat heeft de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt. Bouwvakkers liepen op de terreinen, waar voornamelijk werd gebouwd in opdracht van woningcorporaties, het risico bedolven te worden door bouwmaterialen en liepen het gevaar te worden geëlektrocuteerd.

De inspectie bezocht donderdag in totaal 22 bouwplaatsen in Maastricht, Kerkrade en de omgeving van deze plaatsen. Daarvan bleken er slechts vier veilig. Behalve gevaar voor direct fysiek letsel concludeerde de inspectie ook dat bouwvakkers niet genoeg waren beschermd tegen het inademen van kwartsstof, wat schadelijk is voor de gezondheid. Ook met bouwsteigers ging het in veel gevallen mis omdat deze niet goed waren vastgemaakt aan de gevel.

Onveiligheid op andere plekken

De veiligheid op Nederlandse bouwplaatsen is vaker ondermaats, licht een woordvoerder van de inspectie toe. Volgens de inspectie wordt de verantwoordelijkheid van woningbouwcorporaties voor de veiligheid bij woningbouwprojecten te vaak doorgeschoven naar aannemers.

In april werd bij een grote controle van bouwplaatsen in Amsterdam op elf plekken het werk stilgelegd. In zeven van deze gevallen liepen werknemers grote kans om te vallen, twee keer werden bouwvakkers aan kwartsstof blootgesteld.

Bij bouwplaatsen in Tilburg en Utrecht was vorig jaar sprake van onveilige steigers en blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Ook liepen bouwvakkers daar het risico aangereden te worden.

In 2017 stierf een bouwvakker bij werkzaamheden bij het Utrechtse winkelcentrum Hoog Catharijne toen hij vier verdiepingen naar beneden was gevallen. Hoofdaannemer BAM en onderaannemer Blitta gevelsystemen werden door de rechtbank schuldig bevonden en kregen een boete.