Harde Britse uithalen vs. stoïcijns front in Brussel

Angela Merkel laat zich niet provoceren, en zeker niet door Boris Johnson in zo’n belangrijke kwestie als de Brexit.

Daarom heeft ze nauwelijks gereageerd toen een medewerker van de Britse premier dinsdag een vertrouwelijk telefoongesprek tussen de bondskanselier en de premier liet uitlekken. Of althans: een Britse versie van dat gesprek, waarin Merkel gezegd zou hebben dat een akkoord nu eigenlijk onmogelijk is en dat ze bereid zou zijn het vredesakkoord voor Noord-Ierland „te torpederen”.

Verbolgen was ze vast, want Merkel heeft weinig geduld met mensen die lekken. Ze is ervan overtuigd dat diplomatie bestaat bij de gratie van vertrouwelijkheid. Maar ze hield haar tanden op elkaar, want Merkel wil voorkomen dat de Brexit er uit gaat zien als een strijd tussen het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Dat zou het voor Johnson en zijn medestanders al te makkelijk maken om lijken uit de kast te halen. Alsof de politieke strijd rond de Brexit 74 jaar na de Tweede Wereldoorlog een nieuwe strijd is tegen Duitse dominantie.

Sommige harde Brexiteers spelen al in op die sentimenten, zoals de campagneorganisatie Leave.EU, met een poster met de tekst: „We hebben niet twee wereldoorlogen gewonnen om gekoeioneerd te worden door een Kraut”. In Duitse ogen ongehoord pijnlijk, om nu nog met de oorlog om de oren geslagen te worden.

Lidmaatschap van de Europese Unie heeft Duitsland, als grootste land midden in Europa, altijd politieke legitimiteit verschaft. Dat is belangrijk omdat niet alle landen Duitsland in zijn machtige positie vertrouwen.

Daarom hield Merkel zich stil en hield ze vast aan de lijn ‘over de Brexit praat Brussel’. Sinds het Brexit-referendum in 2016 heeft ze steeds tegen de Britten gezegd: jullie moeten met de Europese Commissie onderhandelen, niet met Berlijn of Parijs.

Nu een Brits voorstel om te heronderhandelen in Brussel geen kans lijkt te maken, begint het manoeuvreren om elkaar de schuld toe te schuiven van een chaotische Brexit, die nu steeds waarschijnlijker wordt. Beeldvorming speelt een sleutelrol, en dus ook het taalgebruik. Luidruchtige retoriek verdringt de diplomatie.

De 27 lidstaten hebben de rijen tot nu toe opmerkelijk goed gesloten weten te houden. Merkels woordvoerder zei dinsdag droogjes dat hij „zoals gebruikelijk niets zegt over de inhoud van vertrouwelijke gesprekken”. Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, reageerde wel meteen scherp. Hij nam het voor Duitsland op, door zich op Twitter rechtstreeks tot Johnson te richten met het verwijt dat hij probeert de schuld op anderen te af schuiven. Terwijl „de toekomst van de EU en Groot-Brittannië, en de veiligheid en de belangen van de burgers, op het spel staan”.

Net als voor de andere lidstaten is het voor Duitsland politiek en economisch van heel groot belang om een chaotische Brexit te voorkomen. Maar nog belangrijker vindt Duitsland het dat de EU en de integriteit van de gemeenschappelijke markt overeind blijven. Dat blijkt uit de brede steun die Merkel voor haar beleid heeft in de Bondsdag. Zelfs het bedrijfsleven, dat bij een chaotische Brexit veel te verliezen heeft, schaart zich opmerkelijk gedisciplineerd achter Merkels aanpak.

Regering-Johnson Met deze verwijten vallen Johnson en zijn achterban Brussel en de oppositie aan

1. Overgave

Boris Johnson ziet in de wet die hem dwingt Brexit-uitstel aan te vragen als hij geen nieuw exit-akkoord heeft, een witte vlag. De EU gaat ons geen gunstig akkoord gunnen omdat ze weten dat het niet hun laatste kans is zaken te doen, is een redenering die de premier herhaalt. Zo schuift Johnson zijn eigen falen af. Toch heeft Johnson een punt. Druk dwingt. Daarom waren EU-onderhandelaars niet per se voor de wet. Ze hadden best gewild dat Johnson het Lagerhuis voor de ultieme keuze (deze deal of geen deal) had gezet.

2. Realpolitik

Dit Duitse woord is een geliefd verwijt van Britse Conservatieven over de starre houding van de EU. Vasthouden aan de waterdichte eisen van de noodoplossing voor het Ierse eiland is zinloos want die zijn drie keer door het Britse parlement verworpen, zeggen partijgenoten van Johnson. Als de EU-onderhandelaars zonder realiteitszin blijven trekken aan een dood paard, roepen ze een No Deal over zich af, klinkt de redenering. De Britten zeggen de kwestie juist op de lange baan te willen schuiven, doorgaans een geliefde EU-tactiek.

3. Vervelende Varadkar

De Brexit is een Brits besluit, een chaotische vorm van uittreden komt op het conto van premier Leo Varadkar van Ierland, volgens een Britse redenering. „Varadkar wil niet onderhandelen”, meldde een regeringsbron aan The Spectator. Om de obstinate houding van Varadkar aan te zetten, wijzen Johnson en de zijnen op de economische puinhoop die Ierland wacht na No Deal. Waar ze aan voorbijgaan is dat economisch onheil pijnlijk is, maar instemmen met een grens op het Ierse eiland het politieke doodvonnis is voor Varadkar.

4. Elitaire Remoaners

De rechters, het bedrijfsleven, de meerderheid van het Lagerhuis, de ambtenarij, de progressieve kosmopolieten. Als deze groepen, die in de redenering hun eigen gevestigde belang verkiezen boven het democratische besluit van het referendum, niet zo’n hindermacht waren, had de Brexit al plaatsgevonden. Deze insinuaties passen in de aanpak van Johnson om een campagne op te tuigen gericht op parlement versus burgers, elite tegen volk. Toch was het voorganger May die als eerste met deze tegenstellingen kwam.

5. Kameraad-kosmonaut Corbyn

In zijn toespraak op het partijcongres opperde Johnson om Corbyn in een baan om de aarde te lanceren. De hint was duidelijk: de linkse oppositieleider is zo nutteloos dat hij niet op aarde hoeft te zijn. Johnson vindt dat als Corbyn vorige maand snel met verkiezingen had ingestemd („welke oppositieleider wil dat niet!?”), er nog een stembusgang voor de deadline van 31 oktober had kunnen plaatsvinden. Johnson beweert dat hij met winst een mandaat had gehad om zonder verdere vertraging, de EU te verlaten.

6. Die zwakke Europeanen

De Brexit mag geen succes zijn want dat ondermijnt het Europese project. Het is een gedachte die je nog steeds hoort bij Brexiteers in het Lagerhuis. Als de Britten laten zien dat er een toekomst is als welvarend, democratisch en soeverein land, zonder Brusselse rompslomp, zonder bevoegdheden af te staan aan Eurocommissarissen met dubieuze reputaties, volgen Nederland, Denemarken en Ierland snel. In deze gedachte is de crisis van de afgelopen jaren een list om de Britten bij de EU te houden of te verzwakken.