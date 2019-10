Greenpeace kondigt klimaatactie aan op Schiphol

Milieuorganisatie Greenpeace gaat op zaterdag 14 december een grote klimaatactie houden op luchthaven Schiphol. De actie moet eruit komen te zien als een soort festival, met muziek, eten en drinken, en moet het hele weekend doorgaan. Dat meldt de belangenorganisatie donderdag. Het is niet duidelijk in hoeverre reizigers last zullen hebben van de actie.

„Het is tijd om grote vervuiler Schiphol wakker te schudden met een actie waar ze niet omheen kunnen”, aldus Dewi Zloch, campagneleider Luchtvaart bij Greenpeace. „Ons doel is niet om de reizigers te hinderen, maar om Schiphol op hun impact aan te spreken.” De actie volgt onder meer op de plannen van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) om de luchthaven te laten groeien en Lelystad Airport te openen.

In september voerde Greenpeace ook al een protestactie uit samen met omwonenden van luchthavens bij het hoofdkantoor van de Schiphol Group. Afgelopen maand kwamen milieuorganisaties Greenpeace, Natuur & Milieu en de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland met een alternatieve Luchtvaartnota, gesteund door onder meer Urgenda, die werd aangeboden aan minister Van Nieuwenhuizen.

In die alternatieve nota eist de milieubeweging dat de luchtvaart de komende jaren krimpt en de uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof wordt beperkt. In 2050 willen de milieuorganisaties een klimaatneutrale luchtvaart. Dat terwijl de Nederlandse luchtvaart de laatste decennia sterk is gegroeid. En die groei lijkt door te zetten als er niets aan wordt gedaan.

Naar verwachting zal het aantal vliegbewegingen de komende dertig jaar verdubbelen, van 0,6 miljoen in 2017 naar 1,2 miljoen in 2050. Het aantal passagiers stijgt naar verwachting naar 165 miljoen in 2050. Volgens de milieubeweging is die groei moeilijk te rijmen met de huidige klimaatcrisis.