Gegevens bezoekers prostitutieforum Hookers.nl op straat door hack

Een hacker heeft de gebruikersgegevens van alle 250.000 leden van de Nederlandse prostitutiewebsite Hookers.nl ontvreemd. In sommige gevallen zijn namen van bezoekers te herleiden uit gelekte e-mailadressen. De hacker heeft de gegevens te koop gezet. Dat bevestigt Midhold, het moederbedrijf van de website, donderdagochtend na berichtgeving van de NOS.

Het gaat om e-mailadressen, wachtwoorden en ip-adressen van gebruikers. De wachtwoorden zijn beveiligd met een versleuteling en daardoor onbruikbaar, maar de e-mailadressen zijn leesbaar. De NOS heeft een deel van de gegevens ingezien en stelde vast dat veel bezoekers een e-mailadres gebruiken waaruit hun echte namen valt te herleiden.

De hacker vraagt 300 dollar (272 euro) voor de gegevens. Hij zou gebruikgemaakt hebben van een datalek in de populaire forumsoftware vBulletin dat vorige week bekend werd.

Volgens Midhold bezoeken maandelijks ruim een miljoen mensen de site, die wordt beheerd door ruim dertig vrijwillige moderators. De site verdient geld met advertenties. Het bedrijf heeft het datalek intussen gemeld aan zowel de gebruikers als toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Affaire-Oudkerk

Op Hookers.nl vertellen bezoekers van prostituees over hun ervaringen en wisselen ze onderling informatie uit. Het forum bestaat sinds 2002 en is gericht op klanten van prostituees en escortbureaus in onder meer Nederland, België en Duitsland. De site kreeg landelijke bekendheid door de affaire rond de voormalige Amsterdamse wethouder Rob Oudkerk (PvdA) die destijds bekende de site vaak te bezoeken.

In 2015 werd Ashley Madison, een Canadese site voor getrouwde mensen die willen vreemdgaan, gehackt. De hackers dreigen toen gegevens van alle 37 miljoen gebruikers, onder wie 598 Nederlanders, openbaar te maken, waaronder informatie over seksuele fantasieën. De eigenaar schikte eind 2016 voor 1,7 miljoen dollar met de Amerikaanse overheid omdat de site gebrekkig was beveiligd.