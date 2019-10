Floor Jansen heeft de bal eindelijk aan het rollen

Floor Jansen was de meest onbekende bekende zangeres van Nederland. Kon ze negen miljoen albums verkopen met haar symfonische metalband Nightwish en overal ter wereld in enorme arena’s optreden – een internationale carrière waar veel Nederlandse artiesten alleen van kunnen dromen – in eigen land bleef ze onbekend en onbemind. Daar sprak ze zich vorig jaar in deze krant nog hard over uit.

Jansen heeft zich dankzij haar deelname aan AvroTros-programma Beste Zangers nu toch de vocale eredivisie van Nederland binnengezongen: de veelzijdige zangeres is de absolute uitblinker in het programma, een kijkcijferhit, en ze wordt bedolven onder complimenten.

Jansen kan het zelf amper geloven, zegt ze aan de telefoon vanuit haar huis in Zweden. „Ik heb me jarenlang afgevraagd waarom ik die bal niet aan het rollen kreeg in Nederland. Dat het nu toch is gelukt is heel bijzonder.”

Aanstaande zaterdag wordt de laatste aflevering van Beste Zangers uitgezonden.

Vorig jaar zei je in NRC dat Nederland „een kloteland” is qua muziek.

„Mijn uitspraken gaan de Nederlandse muziekcultuur natuurlijk niet veranderen. Maar ik heb wel een kans gekregen om te laten zien dat er talent zit in genres die onderbelicht zijn in de meer commerciële media. Dat is door Beste Zangers nu toch doorbroken. Dus ik moet terugkomen op m’n woorden: er is hoop. Want mensen zijn nieuwsgierig geworden. Als zelfs De Telegraaf een stukje schrijft als ‘Wie is Floor Jansen eigenlijk?’, dat betekent toch dat ze nieuwsgierig zijn, en hun lezers ook. Dat de Nightwish-show in de Ziggo Dome van volgend jaar november, dus over nog ruim een jaar, al bijna is uitverkocht, en mijn net aangekondigde solo-tour in januari in een dag uitverkocht, moet toch voor een deel door Beste Zangers zijn gekomen.”

Wat ga je precies doen tijdens die solotour?

„Het moet een avondvullend programma worden, met natuurlijk de nummers uit Beste Zangers, maar mijn hele geschiedenis komt aan bod. Ook After Forever, ReVamp, Northward en Nightwish, maar dan aangepast, wat kleiner. Geen heftige, scheurende gitaren. Nou ja een beetje dan, het zou raar zijn als die helemaal ontbreken bij mij.”

Hebben je bandleden in Nightwish meegekeken?

„Jazeker. Ze kennen het programma in Finland ook. Van de Nederlandse versie waren ze wel onder de indruk. Het is een programma waar echte muziek vooropstaat, geen fake emotie. Niemand zit er om hitjes te scoren. Daar ben ik heel blij mee, want ik zal nooit m’n ziel verkopen voor platte commercie. Laat mij maar zingen.”

‘Shallow’ van Lady Gaga en Bradley Cooper door Floor Jansen:



Nu hoor ik overal het woord Songfestival gonzen.

„Ja, zo gaat dat hè. Er hoeft er maar eentje te roepen dat ik daarheen moet, dan gaan mensen ernaar vragen in interviews en voor je het weet lees ik: ‘Floor Jansen wil meedoen aan het Songfestival’. Nou dat heeft Floor Jansen dus nooit gezegd. Ik vind het eervol dat mensen het zien zitten dat ik Nederland zou mogen vertegenwoordigen, maar ik zit in Nightwish en er komt in het voorjaar een nieuwe plaat uit en ik ga een wereldtournee voorbereiden. Dus of het kan, ik zou het niet weten. Nu eerst de laatste uitzending zaterdag, waar ik enorme zin in heb. Zo jammer dat het de laatste is! Elke week ontploft mijn social media, echt een feestje.”

De solo-tour van Floor Jansen begint 23/1. Inl: floorjansen.com

