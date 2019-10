Premiers Johnson en Varadkar zien toch mogelijkheid voor Brexit-deal

Premier Boris Johnson van Engeland en zijn Ierse ambtsgenoot Leo Varadkar zien toch nog mogelijkheden om tot een Brexit-akkoord te komen. De twee spraken elkaar donderdag in Wirral, bij de stad Liverpool. Na afloop werd een gezamenlijke verklaring uitgegeven: „Beiden zien nog een weg naar een mogelijk Brexit-akkoord”, zo staat te lezen.

Varadkar omschreef de bespreking na afloop als „veelbelovend en erg positief". Ook zei de Ierse premier dat hij denkt dat het mogelijk is om nog voor eind oktober tot afspraken te komen waarin het VK en Ierland zich kunnen vinden. Volgende week donderdag komen de EU-leiders samen voor een top, volgens Varadkar zou er mogelijk dan al een schets klaar kunnen liggen. De Brexit staat vooralsnog gepland voor 31 oktober.

Douane-unie

Het is voor het eerst in langere tijd dat de gesprekken tussen Ierland en het VK onderling de goede kant op lijken te gaan. Johnson en Varadkar hadden in aanloop naar de Brexit regelmatig contact, maar konden het tijdens die gesprekken niet eens worden over de kwestie Noord-Ierland.

Johnson wil dat met de Brexit ook Noord-Ierland - net als de rest van het VK - uit de douane-unie met Brussel vertrekt. Dublin wil koste wat het kost voorkomen dat er enige vorm van grensinfrastructuur op het Ierse eiland ontstaat. Brussel schaart zich daarin achter Ierland. Een vorm van grenscontrole aan de Iers/Noord-Ierse grens lijkt met een Brexit vooralsnog onvermijdelijk. Welke concrete oplossing de premiers voor zich zien, maakten zij donderdag niet bekend.

Donderdag zei Varadkar dat hij aanneemt dat de ontwikkelingen in Wirral "voldoende grond bieden om in Brussel weer te gaan praten". Die onderhandelingen zitten nu in een impasse, onder meer omdat Brussel de plannen van Johnson voor het Ierse grensprobleem niet ziet ziten.

Woensdag zei Varadkar dat de zaak voor de Noord-Ieren pijnlijk is, omdat het land door de regering in Londen wordt gedwongen de EU te verlaten, terwijl het bij het Brexit-referendum voor 'blijven' stemde.