Boeren blokkeren toegang tot natuurgebied bij Winterswijk

Ongeveer honderd boeren hebben donderdagochtend de drie toegangswegen tot het Wooldse Veen bij Winterswijk geblokkeerd. Zij zijn boos dat in het Achterhoekse natuurgebied bij herstelwerkzaamheden wordt doorgewerkt met machines, terwijl veel projecten en vergunningaanvragen in de rest van Nederland momenteel stilliggen vanwege de stikstofuitspraak van de Raad van State.

De boeren vrezen dat zij hun bedrijven moeten sluiten omdat er rond Winterswijk vier beschermde natuurgebieden liggen, zegt actieleider en melkveehouder Alfred Scholten tegen persbureau ANP. Als natuurherstel in beschermde gebieden voorrang krijgt boven boeren, moeten volgens hem ook alle andere bedrijven rond Winterswijk sluiten.

De hoogste bestuursrechter oordeelde eind mei dat de overheid natuurgebieden beter moet beschermen tegen de uitstoot van stikstof. Bedrijven mogen pas bouwen als ze een stikstofplan hebben. Het besluit betrof zeker achttienduizend projecten rond zogeheten Natura 2000-gebieden, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Het Wooldse Veen is daar onderdeel van. De huidige werkzaamheden zijn bedoeld om het kwetsbare gebied te beschermen tegen dichtgroeien en verdroging, meldt Natuurmonumenten.

Significante effecten

De twaalf provincies hebben afgelopen dinsdag nieuwe regels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen voor projecten bij natuurgebieden. Daardoor kunnen er vanaf vrijdag weer vergunningen worden verleend wanneer er van tevoren kan worden aangetoond dat een project niet zorgt voor uitstoot van stikstof of dat de stikstof geen significante effecten heeft op Natura 2000-gebieden.

Het boerenprotest in Winterswijk volgt op een groot boerenprotest tegen het beleid van de overheid vorige week in Den Haag. Honderden boeren die met hun tractor onderweg waren naar Den Haag veroorzaakten daarbij in de ochtendspits veel verkeershinder. Meer dan tweeduizend boeren woonden het protest op het Malieveld bij.