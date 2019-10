Apple wist app waarmee demonstranten Hongkong politielocaties delen

Een app die demonstranten in Hongkong gebruikten om de locatie van politie aan elkaar door te spelen, is donderdag door Apple verwijderd uit de App Store. Dat meldt persbureau AP. China voerde al even campagne tegen de app.

Volgens Apple is de app HKmap.live verwijderd omdat hij „gebruikt werd om de politie in een hinderlaag te lokken” en „een bedreiging is voor de openbare veiligheid”. De app zou ook zijn gebruikt door criminelen om slachtoffers te maken op plekken waar weinig politie is. Apple concludeerde dit na overleg met de autoriteiten in Hongkong.

De ontwikkelaar van HKmap.livezegt dat er geen bewijs is voor de aantijgingen van Apple en de autoriteiten en stelt dat er sprake is van censuur. „De meerderheid van de recensies in de App Store wijzen erop dat HKmap de openbare veiligheid bevorderde en niet het tegenovergestelde”, schrijft de ontwikkelaar op Twitter.

In Chinese staatsmedia omschrijven de app als „giftig” en zeiden dat Apple medeplichtig was aan geweld tegen de politie in Hongkong. De app waarin de locaties van demonstranten en politieagenten gecrowdsourced worden, was pas een week beschikbaar in de appstore en was eerder afgekeurd door Apple. De gelijknamige website staat nog wel online.

Protesten Hongkong

In Hongkong wordt al maanden gedemonstreerd. De acties begonnen na een wetsvoorstel dat uitlevering van verdachten aan China mogelijk zou maken. Inmiddels zijn de protesten breder ingestoken en gericht tegen de macht van China over de semi-autonome regio. Vorige week schoot de politie voor het eerst met scherp op de demonstranten. Hierbij raakte een 18-jarige jongen gewond. Sommige demonstranten zijn gewapend met stokken.