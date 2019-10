Altijd afgeleid? Niet janken maar terug hacken

Identificeer de pijn

De eerste vraag die je je moet stellen als je weer eens afgeleid raakt, is volgens Eyal: voor welke pijn probeer ik met dit gedrag verlichting te zoeken? Veel menselijk gedrag wordt veroorzaakt door een afkeer van pijn, beschrijft hij. „Een gedraging of gewoonte is vrijwel altijd een manier om psychisch of fysiek lijden af te wenden. Zelfs als we denken dat we plezier najagen, doen we dat vaak om ons te bevrijden van de pijn van verlangen naar plezier.” En er zijn nogal wat soorten pijn: verveling, eenzaamheid, verlangen, vermoeidheid, snakken naar iets in je handen hebben. Afleiding wordt daar vaak door veroorzaakt.

„Ik merkte ironisch genoeg de laatste jaren dat ik zelf ook last had van mijn smartphonegedrag”, zegt hij. „Ik kwam te weinig aan mijn kinderen toe omdat ik de hele tijd afgeleid was. Maar dat doet de iPhone mij niet aan, dat láát ik de iPhone mij aandoen. Ik ontsnap blijkbaar aan iets waarvoor die iPhone verlichting biedt. Pak dát aan. Bekijk de prikkel die voorafgaat aan het afleidende gedrag en probeer na te gaan hoe je die pijn kunt wegnemen.” Waaróm grijp je naar die smartphone, waaróm laat je je zo afleiden op kantoor door gesprekken om je heen, waaróm grijp je thuis zo makkelijk naar een snack? „Ontevredenheid en ongemak domineren ons brein, maar we kunnen die gebruiken om ons te motiveren in plaats van ons te laten verslaan.”

Eyal adviseert om desnoods op papier bij te houden hoe je je voelt vlak voordat je raakt afgeleid. Is het een gevoel van angst, van verlangen, honger, rusteloosheid, incompetentie misschien? Als je weet waar het vandaan komt, is dat gevoel aan te pakken en de afleiding te voorkomen.

Het gevoeligst voor afleiding zijn we volgens Eyal vooral op ‘liminale momenten’: de overgangen van de ene activiteit naar de andere, dan is het dus extra oppassen. Als je van plek A naar plek B loopt, als je staat te wachten op een trein, als je voor het stoplicht staat. Vervolgens zuigt die telefoon je zo een halfuur naar binnen.

Om niet toe te geven, raadt hij een tien-minuten-regel aan. „Elke keer als ik merk dat ik mijn telefoon erbij wil pakken omdat ik simpelweg niks beters te doen heb, vertel ik mezelf: ‘Prima, maar niet nu. Je mag pas over tien minuten.’ Dat heeft mij enorm geholpen.”