AFM wil malafide aanbieders uit andere EU-landen kunnen aanpakken

Het systeem waarbij financiële dienstverleners met een vergunning in alle lidstaten van de Europese Unie actief mogen zijn, moet op de schop. Daarvoor pleit de Autoriteit Financiële Markten (AFM) donderdag bij de presentatie van een rapport over toezichttrends. Volgens de Nederlandse waakhond moet het toezicht centraler in de EU geregeld worden. Misstanden moeten dan beter aangepakt kunnen worden.

In Nederland zijn vanuit een aantal landen, zoals Cyprus, Malta en de Baltische staten, bedrijven actief die consumenten misleiden en benadelen, stelt de AFM. „Je hebt het dan bijvoorbeeld over flitskredieten of financiële producten waarmee je feitelijk gokt”, licht AFM-bestuurslid Gerben Everts toe. Ook gaat het bijvoorbeeld om aanbieders van risicovolle ‘contracts for difference’. Met deze cfd’s wordt gegokt op waardestijgingen, maar de risico’s zijn groot, zeker voor consumenten.

De AFM heeft nu beperkte mogelijkheden om malafide spelers aan te pakken, omdat de vergunning vanuit een ander land is geregeld. Tegelijkertijd constateert de waakhond dat in sommige landen sprake is van een „lichter toezichtregime”: de regels zijn minder streng en het toezicht is minder intensief dan in Nederland.

De AFM wil nu dat ESMA, de overkoepelende Europese toezichthouder, meer macht krijgt bij het toezicht. Het liefst in de vorm van één Europese toezichthouder, maar daarvoor is te weinig draagvlak in de andere EU-landen. „Landen zijn bang voor regieverlies”, aldus Everts.

ESMA moet volgens de Nederlandse waakhond bij misstanden kunnen ingrijpen als geconstateerd wordt dat een nationale toezichthouder tekortschiet. De afgelopen jaren heeft dat al op ad-hocbasis plaatsgevonden voor aanbieders uit Cyprus, waarbij onder meer de AFM de Cypriotische toezichthouder bijstond. Een andere optie zou zijn om, als een bedrijf zich met zijn marketing vooral blijkt te richten op Nederlanders, het toezicht toch naar de AFM kan worden overgeheveld.

Het systeem van Europese paspoorten voor financiële instellingen moet niet worden afgeschaft, aldus de AFM. „Het is voor de werking van de Europese kapitaalmarkt essentieel. En voor Nederland is het geweldig, dat je als financiële instelling zo makkelijk grensoverschrijdend aan de slag kan.”

Als de financiële regels in de EU geharmoniseerd worden, moet dat niet ten koste gaan van de bescherming van de Nederlandse consument, waarschuwt de AFM. „Er bestaat het gevaar dat consumentenbescherming gemiddeld genomen in de hele Europese Unie verbetert, maar dat deze daalt in lidstaten met een van oorsprong hoge mate van consumentenbescherming, zoals Nederland. Dit moet worden voorkomen.”

Beleggen ‘Groene bubbel’ De AFM waarschuwde in het trendrapport ook tegen een ‘groene bubbel’: de vraag naar duurzame projecten overtreft het aanbod. Volgens de toezichthouder bestaat het gevaar dat ondernemingen in de verleiding kunnen komen om te greenwashen: projecten als duurzaam presenteren terwijl dat niet het geval is. „Dit heeft niet alleen een directe schade voor consumenten tot gevolg, maar schaadt ook de algehele reputatie van de markt voor duurzame beleggingen”, schrijft de AFM.