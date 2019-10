Niet eerder zoveel fietsongelukken met ernstig letsel

Niet eerder zijn er zoveel fietsers met ernstig letsel op de spoedeisende hulp behandeld als in 2018. Van de 123.000 verkeersslachtoffers die behandeld moesten worden, was meer dan de helft ernstig gewond. Dat meldt expertisecentrum voor ongevallenpreventie VeiligheidNL donderdag op basis van een analyse uit zijn Letsel Informatie Systeem.

70 procent van de mensen die ernstig letsel opliepen in het verkeer reed op een fiets. De meeste fietsslachtoffers vallen onder jongeren tussen de 12 en 29 jaar oud en ouderen boven de 50 jaar oud.

Tijdens 20 procent van de ernstige fietsongelukken bestuurde het slachtoffer een elektrische fiets. Volgens VeiligheidNL is de elektrische fiets niet per se gevaarlijker dan een gewone fiets maar ligt het zware letsel aan de leeftijd van de bestuurders. Ouderen rijden vaker op elektrische fietsen en ongeacht het fietstype loopt deze leeftijdsgroep bij verkeersongelukken relatief ernstig letsel op.

Oorzaken

De voornaamste oorzaak voor het toegenomen aantal ongelukken is volgens VeiligheidNL de vergrijzing. Er zijn meer fietsende ouderen. Fietsers in die groep maken veel kilometers en zijn zodoende ook vaker op de weg te vinden. “Het is belangrijk dat ouderen dat weten en daar maatregelen tegen nemen”, zegt Casper Dirks, manager Verkeer bij VeiligheidNL. Hiermee doelt Dirks op werken aan de conditie en uitkijken als het glad is. „Maar ook voorzorgmaatregelen zoals een helm en een achteruitkijkspiegel zouden kunnen helpen”, zegt Dirks.

In een tiende van de ongelukken werd „praten met iemand tijdens het fietsen” opgegeven als oorzaak. Afgeleid zijn en naar muziek luisteren veroorzaakten samen 7 procent van de ongelukken. Slechts ongeveer 1 procent van de slachtoffers gaf mobiele telefoongebruik op als oorzaak. Onder jongeren tot 25 jaar was dit 2 procent.

Sinds 1 juli is het het gebruik van alle mobiele elektronische apparaten verboden op de fiets. Voor navigatie kunnen fietsers hun telefoon wel gebruiken als deze in een houder zit. 63 procent van alle verkeersdeelnemers is op de fiets.