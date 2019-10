23 verdachten aangewezen in groot Belgisch voetbalschandaal

In België zijn donderdag 23 mensen formeel als verdachte aangemerkt in een groot onderzoek naar matchfixing in het Belgisch topvoetbal. Het gaat onder meer om trainers, scheidsrechters en bestuursleden. Justitie in België bekijkt nog wie vervolgd gaat worden, melden Vlaamse media en persbureau ANP.

Een jaar geleden werd begonnen met het onderzoek naar de matchfixing, dat in België bekend staat als Operatie Propere Handen en inmiddels is afgerond. In het kader van het onderzoek zijn vrijwel alle clubs in de hoogste Belgische klasse benaderd. Bij een grote politieactie werden eerder al tientallen huiszoekingen gedaan in binnen- en buitenland, waarbij bijna tweehonderd agenten betrokken waren. Belgische media spraken van de grootste politieactie in de geschiedenis van het Belgische betaalde voetbal.

De onderzoeken naar de veronderstelde financiële fraude bij spelersmakelaars Dejan Veljkovic en Mogi Bayat zijn nog niet afgerond. Zij worden als spillen in de matchingzaak beschouwd en zouden onder meer gefraudeerd hebben met spelerscontracten. Het Nieuwsblad schrijft donderdag dat Veljkovic als spijtoptant een deal heeft gesloten met justitie. Hij zou door zijn verklaringen in de zaak een celstraf van vijf jaar krijgen en een boete van 80.000 euro moeten betalen.

Veljkovic kreeg door de Belgische voetbalbond eerder een schorsing van tien jaar opgelegd omdat hij geprobeerd zou hebben een wedstrijd te beïnvloeden. Justite beschuldigde de spelersmakelaar eerder al van witwassen en omkoping.