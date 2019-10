Vrijspraak voor moeder die baby achterliet bij Sloterplas

De vrouw die in juni 2016 haar baby bij de Sloterplas in Amsterdam in een tas achterliet, is woensdag door de rechtbank van Amsterdam vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie had eerder vijftien maanden cel geëist tegen de vrouw. Volgens de rechter kan niet worden vastgesteld dat de moeder de bedoeling had het kindje te verbergen. Zij heeft verklaard dat ze hoopte dat haar kind door een voorbijganger zou worden gevonden.

Volgens de rechtbank is in de zaak te veel onduidelijk gebleven om de vrouw te kunnen veroordelen. Uit onderzoek kan namelijk niet worden opgemaakt of de baby vóór, tijdens of na de bevalling is overleden. Volgens de moeder was het kind dood geboren.

In juni 2016 werd bij de Sloterplas in Amsterdam-West een pasgeboren kindje dood aangetroffen. Een vrouw die haar hond uitliet vond de in een doek gewikkelde baby in een tas en waarschuwde de politie. De vondst van het jongetje kreeg veel media-aandacht.

Ongehuwd zwanger

De biologische vader van de baby kon via dna-onderzoek twee jaar na de vondst worden opgespoord. Na zijn verhoor werd een maand later ook de moeder van het kind gevonden. De vrouw zei eerder tegen de politie dat zij de baby achterliet om te voorkomen dat de buitenwereld wist dat zij ongehuwd zwanger was geraakt. De officier van justitie noemde de daad tijdens een eerdere zitting een „achteloze dump”.

Onduidelijk is hoelang het kindje buiten in de tas heeft gelegen. Wel wees onderzoek uit dat het kindje in het water heeft gelegen. Wie de baby uit het water heeft gehaald, is niet bekend.

Het OM had naast de celstraf ook geëist dat de vrouw zich zou laten behandelen en aan een meldplicht moest voldoen. Volgens deskundigen is de vrouw verminderd toerekeningsvatbaar.