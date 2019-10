Uit Nijmeegse kliniek ontsnapte tbs’er gearresteerd in Parijs

De 40-jarige tbs’er Ronald van Z., die vrijdag ontsnapte uit de Nijmeegse Pompekliniek, is woensdagavond gearresteerd in Parijs. Dat bevestigen zijn advocaat Job Knoester en het Openbaar Ministerie (OM) aan persbureau ANP.

De veroordeelde zedendelinquent werd rond 19.00 uur aangehouden in een internetcafé. Een woordvoerder van het OM kon verder geen details geven. Van Z. werd in 2014 veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor kindermisbruik. Hij zocht via het internet contact met minderjarigen en sprak met ze af. Dit leidde in twee gevallen tot ontucht.

Justitie gaf de identiteit en een foto vrij van de man, nadat hij was ontsnapt tijdens een uitstapje op de fiets. De politie waarschuwde dat mensen hem niet zelf moesten aanspreken, maar direct het alarmnummer moesten bellen.

Dinsdagavond werd bekend dat de zedendelinquent via de media met de tbs-kliniek van de Pompestichting in Nijmegen probeerde te onderhandelen over zijn terugkeer. Omroep Gelderland zou door de tbs’er zijn benaderd. De man uitte kritiek op de instelling en deed enkele eisen, maar de Pompestichting liet weten niet te onderhandelen en dat hij hoe dan ook opgespoord zou worden.

Van Z. is de derde tbs’er in een maand die uit de Nijmeegse Pompekliniek wist te ontsnappen. De kliniek laat daarom een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar hoe het drie keer fout kon gaan. De twee mannen die vorige maand ontsnapten zitten inmiddels weer vast.