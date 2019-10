Twee ovens Amsterdams afvalbedrijf weer in werking

Twee van de vier uitgeschakelde verbrandingsovens van het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) zijn sinds dinsdag weer werkzaam. Dat schrijft wethouder Sharon Dijksma (Verkeer, vervoer, water en luchtkwaliteit, PvdA) aan de gemeenteraad. Van de zes ovens van de afvalcentrale zijn er nu vier in werking. De laatste twee werken mogelijk voor het eind van het jaar weer.

Half juli bleek dat AEB meer dan de helft van de ovens moest stilzetten vanwege veiligheidsproblemen. Dat leidde tot problemen met de verwerking van afval uit Amsterdam, de rest van Nederland en zelfs het buitenland. Ook kwam de warmtelevering in een deel van Amsterdam in gevaar en kwam het voortbestaan van het bedrijf, waar de gemeente voor 100 procent aandeelhouder van is, op het spel te staan.

Naast veiligheidsproblemen kampt het bedrijf met een miljoenentekort. De AEB loopt het risico de leningen van de gemeente en banken niet terug te kunnen betalen en kan mogelijk niet voldoen aan contracten die zijn gesloten met andere bedrijven.

De Amsterdamse gemeenteraad zou woensdagavond een spoeddebat houden over de problemen bij AEB, maar dat is verschoven naar donderdagavond. Tijdens dat debat wordt gesproken over de 45 miljoen euro die het Amsterdamse college wil steken in het afvalbedrijf om het te redden. Dat bedrag komt bovenop de 35 miljoen euro die al beschikbaar is gesteld door het stadsbestuur, en de miljoen die in 2015 al in het bedrijf werden gestoken.

Nu twee van de verbrandingsovens weer werkzaam zijn staat het AEB er volgens Dijksma „beter voor dan in de zomer”. De warmtevoorziening zou op tijd hersteld zijn voor het begin van de winter. In een noodscenario zou er gebruik gemaakt moeten worden van dieselgeneratoren, maar dat lijkt nu niet nodig. Een plan om aan te sluiten bij de publieke afvalenergiecentrale HVC mislukte onlangs. De bedoeling is dat het AEB uiteindelijk wordt verkocht, als geheel of in delen, maar het is nog niet duidelijk of dat ook gaat lukken.