‘Turkse militairen zijn Syrische grens overgestoken’

De eerste Turkse militairen zijn dinsdagnacht de Syrische grens overgestoken om de Koerdische militie uit het gebied te verdrijven. Dat stelt een Turkse overheidsbron tegenover persbureau Bloomberg. Het zou gaan om een kleine groep Turkse soldaten nabij de Syrische dorpen Tal Abyad en Ras al-Ayn. Turkije ontkent zijn zuiderburen te zijn binnengevallen.

De Turkse minister van Defensie, Hulusi Akar, zegt dat de voorbereidingen voor het militaire offensief in Noordoost-Syrië nog gaande zijn, meldt persbureau Reuters. De Turkse regering wil een ‘veilige zone’ creëren in het noorden van Syrië. De veelal Koerdische bevolking in dat gebied zou daarvoor moeten wijken.

De Koerden kondigden eerder aan zich te verdedigen tegen een Turkse inval. „We vragen onze bevolking van alle etniciteiten om zich zo dicht mogelijk bij de Turkse grens te positioneren en zich te verzetten in deze politiek gevoelige tijd”, zei een woordvoerder van de lokale autoriteiten in Noordoost-Syrië.

De Amerikaanse troepen trokken zich afgelopen maandag terug uit het gebied, waardoor Turkije ruimte heeft om het gebied binnen te vallen. De Koerdische strijders speelden een belangrijke rol als bondgenoot van de Verenigde Staten in de strijd tegen terreurgroep IS.

Tegenreacties

De bondgenoten van de Syrische president Bashir Al-Assad, Rusland en Iran, hebben zich uitgesproken tegen het militaire ingrijpen van Turkije. De Iraanse president zei dat Turkije „alle recht” heeft om bezorgd te zijn over de veiligheidssituatie bij de zuidgrens, maar vraagt zijn Turkse ambtgenoot terughoudend te zijn. Iran heeft woensdag onaangekondigd een militaire oefening uitgevoerd nabij zijn eigen grens met Turkije.

Rusland heeft eerder kritiek geuit op het Amerikaanse besluit om zich terug te trekken. „Een dergelijke roekeloze houding ten opzichte van dit zeer gevoelige onderwerp kan de hele regio doen ontvlammen. Dat moeten we, koste wat het kost, vermijden”, zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov.

Lees ook: Komt er een Turkse invasie in Syrië, en zeven andere vragen over de afspraak tussen Trump en Erdogan