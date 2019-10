Turkije valt Noord-Syrië binnen

Turkije is woensdag begonnen met een lang aangekondigd offensief tegen de YPG, de Syrisch-Koerdische militie die een groot deel van Noord-Syrië controleert. Zondag had de Amerikaanse president Trump daar groen licht voor gegeven na een telefoongesprek met de Turkse president Erdogan.

Het offensief begon met luchtaanvallen en artillerievuur tegen Koerdische militaire doelwitten, in de grensstad Ras al-Ayn en in Ain Issa, dat veel dieper in Koerdische gebied ligt. ‘s Avonds zouden ook Turkse grondtroepen de grens overgestoken zijn.

Volgens Mustafa Bali, woordvoerder van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF, een coalitie die door de YPG wordt gedomineerd), „is er grote paniek bij de mensen in de regio”. Vijf burgers zouden woensdag zijn omgekomen, aldus de SDF, en tientallen gewond geraakt.

Erdogan liet woensdagmiddag op Twitter weten dat Turkije, samen met het Syrische Nationale Leger, „#OperationPeaceSpring” heeft gelanceerd. Hij schreef: „Onze missie is om het ontstaan van een terreurcorridor langs onze zuidelijke grens te verhinderen en om vrede te brengen in de regio.”

Lees ook: Grensstadje Kobani ligt nu opnieuw aan het front

Met het Syrische Nationale Leger wordt niet het Syrische regeringsleger bedoeld maar een coalitie van door Turkije gesteunde Syrische rebellen die veelal uit het Vrije Syrische Leger voortkomen. Vorig jaar veroverde het Syrische Nationale Leger met Turkse hulp reeds de stad Afrin op de Koerden van de YPG.

In een volgende tweet zei Erdogan dat de bedoeling van de missie is Syrië te bevrijden van de „terroristen” en ook om „de terugkeer van de Syrische vluchtelingen te faciliteren”.

Turkije herbergt 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen. De publieke opinie in Turkije keert zich steeds meer tegen hen. In september zette Erdogan in een toespraak tot de Verenigde Naties zijn plan uiteen om twee tot drie miljoen vluchtelingen te herhuisvesten in gebied dat door de YPG wordt gecontroleerd. Dit terwijl het Turkse offensief juist nieuwe vluchtelingenstromen op gang kan brengen.

Met ‘terroristen’ bedoelt Erdogan vooral de YPG. Hoewel die Turkije nooit heeft aangevallen, beschouwt Ankara de groep als terreurorganisatie omwille van haar banden met de PKK, de Turks-Koerdische groepering die ook door de EU en de VS als terreurbeweging wordt beschouwd.

Maar Erdogan verwees in zijn tweet ook naar de „terroristen van Daesh”, het Arabische acroniem voor Islamitische Staat. Dat is bijzonder omdat de SDF juist de meest efficiënte strijdkracht is geweest in de strijd tegen IS. De coalitie werd met dat doel door de Amerikanen opgericht en getraind. De SDF heeft naar eigen zeggen 11.000 soldaten verloren in die strijd.

Veel waarnemers, en ook Republikeinse senatoren als Lindsey Graham en Mitch McConnell, vrezen dat de Turkse operatie juist een heropleving van IS in de regio mogelijk maakt. Inderdaad profiteerde IS dinsdag al van de verwarring door SDF-posities in Raqqa aan te vallen met aanslagen.

Kampen met IS-strijders

Er is ook grote bezorgdheid over de kampen in Noord-Syrië waar tienduizenden IS-strijders en hun families worden vastgehouden, in de eerste plaats Al-Hol, waar zo’n 80.000 mensen, de meesten vrouwen en kinderen, opgesloten zitten. Gevreesd wordt dat de meest geradicaliseerde van die vrouwen van de chaos zullen profiteren om te ontsnappen. IS-leider Al-Baghdadi heeft daar vorige maand toe opgeroepen.

Lees ook: Turkse twitteraars steunen ‘hun’ militairen

Er zijn nu al tekenen van oplopende spanningen in Al-Hol. Kampverantwoordelijke Mahmoud Kro zegt in een gesprek met website Middle East Eye dat er sinds Trumps tweet op zondagavond, waarin hij de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Noord-Syrië aankondigde, een serieuze toename is van aanvallen op de kampbewakers, brandstichting en pogingen om explosieven te maken.

Trump heeft gezegd dat de kampen nu de verantwoordelijkheid zijn van Turkije, en Erdogan heeft gezegd dat hij de terugkeer van de IS-strijders en hun families naar hun landen van oorsprong wil faciliteren. Maar dat is een gigantische operatie die tijd vraagt en in een oorlogssituatie moeilijk te realiseren valt.

Reacties op Turkse inval pagina 6