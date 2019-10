Turkije begint met militaire operatie Noordoost-Syrië

Turkije is begonnen met een militaire operatie in Noordoost-Syrië, het gebied dat in handen is van de voornamelijk door Koerden gedomineerde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan woensdagmiddag gezegd. Erdogan schrijft op Twitter dat de operatie bedoeld is om de „terroristen uit het gebied te verdrijven en een veilige zone te creëren, waardoor Syrische vluchtelingen kunnen terugkeren naar hun land”.

Het offensief van Turkije, dat is gericht tegen de Koerden, is begonnen met luchtaanvallen op de stad Ras al-Ayn in het noordoosten van Syrië. De aanval wordt ondersteund met artillerievuur. Een woordvoerder van de SDF meldde dat de bombardementen worden uitgevoerd op gebieden met veel burgers en dat er „grote paniek is onder mensen”. Ook doet de SDF een oproep aan de VS en bondgenoten om het luchtruim af te sluiten, om Turkse bombardementen tegen te gaan. Volgens persbureau Reuters zijn al veel mensen op de vlucht geslagen.

Twee Syrische milities die door Turkije worden gesteund hebben zich ook voorbereid op de aanval, het Syrische Nationale Leger in Aleppo en het Nationale Bevrijdingsfront in Idlib. De Koerden hebben eerder aangekondigd zich te verdedigen tegen de aanval. De operatie volgt op de terugtrekking van Amerikaanse militairen langs de Syrisch-Turkse grens. De SDF, die de macht hebben in Noordoost-Syrië en worden geleid door de Syrisch-Koerdische militie YPG, waren een bondgenoot van de Verenigde Staten in de strijd tegen Islamitische Staat (IS). De Koerden vinden dat zij door de VS in de steek zijn gelaten.

Recep Tayyip Erdoğan: "#OperationPeaceSpring will neutralize terror threats against Turkey and lead to the establishment of a safe zone, facilitating the return of Syrian refugees to their homes. We will preserve Syria's territorial integrity and liberate local communities from terrorists."

Turkije ziet de Syrisch-Koerdische YPG als een bedreiging omdat de groep nauw gelieerd is aan de Turks-Koerdische afscheidingsbeweging PKK. Eerder op woensdag meldde persbureau Bloomberg al op basis van een Turkse overheidsbron dat een kleine groep Turkse militairen de grens al was overgestoken. Zij zouden onderweg zijn naar de Syrische dorpenn Tal Abyad en Ras al-Ayn. Officieel ontkende Turkije eerder op de dag nog dat dat zo was. Ook zouden zes Amerikaanse militaire voertuigen naar de Syrische grensstad Kobani zijn getrokken, mogelijk om een aanval daar te voorkomen.

Rusland heeft als bondgenoot van Syrië laten weten zich niet te willen mengen in het conflict. Wel heeft Moskou zich, net als Iran, uitgesproken tegen militair ingrijpen door Turkije. De Russische president Poetin heeft woensdag in een telefoongesprek met Erdogan gezegd dat Turkije de territoriale integriteit van Syrië moet respecteren en moet voorkomen dat het vredesproces in Syrië vastloopt. Eerder belden ook Erdogan en president Trump met elkaar.

Bufferzone

Erdogan dreigt al maanden met een offensief tegen de Koerden en stuurde tienduizenden militairen en tanks naar grens met Syrië. Maar onderhandelingen met de VS over het creëren van een bufferzone in het noordoosten van Syrië hielden het militair ingrijpen tot nu toe tegen. In augustus werd er een akkoord gesloten tussen de VS en Turkije, maar uiteindelijk is dat alsnog mislukt. Door de terugtrekking van de VS werd de weg vrij gemaakt voor een Turkse aanval.

Erdogan zegt de Koerden te willen verdrijven en een veilige zone te willen creëren, die de territoriale integriteit van Syrië intact laat. Ankara is van plan om ongeveer twee miljoen Syrische vluchtelingen in de zone te vestigen. In totaal zijn er nu nog zo’n 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije, die zijn gevlucht voor het conflict in Syrië dat al meer dan acht jaar voortduurt.

Experts vrezen dat een Turkse aanval de kans vergroot op een opleving van IS in het gebied. Hoewel IS officieel verslagen is, heeft de terreurbeweging nog veel aanhangers in het gebied. Daarnaast zitten er duizenden buitenlandse IS-strijders gevangen, en de vraag is wat er nu met hun gaat gebeuren. Gevreesd wordt dat sommigen van hen vrijkomen en eventueel terugreizen naar Europa.

De VS hebben de EU meerdere keren gevraagd om de kalifaatgangers terug te halen en in eigen land te berechten, maar de meeste EU-landen zijn niet op dat verzoek in gegaan. Nog altijd worstelen veel landen, waaronder Nederland, met de vraag wat er met uitreizigers gedaan moet worden.