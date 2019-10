Tunesische presidentskandidaat vrijgelaten vlak voor verkiezingen

De Tunesische presidentskandidaat Nabil Karoui is woensdagavond uit de gevangenis vrijgelaten op last van een gerechtshof in de hoofdstad Tunis. Dat vertelt zijn advocaat aan persbureau Reuters. Bij zijn partijkantoor hebben zich tevreden aanhangers verzameld, meldt persbureau AFP. Karoui heeft nog drie dagen de tijd om campagne te voeren voor de verkiezingen.

De mediamagnaat Karoui zat al sinds eind augustus vast in afwachting van de uitkomst van een tegen hem aangespannen zaak op verdenkink van witwassen en fraude. Desondanks behaalde hij begin deze maand, in de eerste stemronde van de presidentsverkiezingen, 15,6 procent van de stemmen. Hij neemt het zondag op tegen Kais Saied. Beide kandidaten presenteren zich als anti-establishment. In de parlementsverkiezingen van afgelopen weekend werd Karoui’s partij Hart van Tunesië de op-één-na-grootste. Karoui’s tegenstrever Saied is een onafhankelijke kandidaat.

De zaak tegen Karoui werd drie jaar geleden geopend door een non-gouvernementele organisatie die corruptie onderzoekt. Zelf ontkent hij de beschuldigingen, en het is niet bekend wanneer er uitspraak wordt gedaan in de zaak. Karoui’s campagneteam heeft meermaals gevraagd om zijn vrijlating, maar die verzoeken werden afgewezen door rechters. Onder welke voorwaarden hij nu wel de gevangenis mag verlaten, is niet duidelijk volgens Reuters.

De verkiezingscommissie van het land heeft bepaald dat Karoui mag deelnemen aan de verkiezingen zolang hij niet schuldig is bevonden. Karoui kon moeilijk campagne voeren vanuit de gevangenis, maar zette wel zijn landelijke televisiezender Nessma in om zijn boodschap te verspreiden. Hij staat er ook om bekend veel aan liefdadigheid te doen voor de arme bevolking van Tunesië. Vooral de economische omstandigheden lijken voor de Tunesiërs een reden om zich tegen de gevestigde partijen te keren.