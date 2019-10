Samen live ontstressen met bubbeltjesplastic

‘Wees lekker jezelf. Sluit je ogen als je wilt. Niets is raar.” Op fluistertoon spreekt YouTuber Isabel Meijering (30) haar publiek toe vanaf het podium. Het is muisstil en donker in de zaal van muziekgebouw TivoliVredenburg in Utrecht. Naast Meijering staat een tafeltje met attributen. Ze pakt een kinderboek, maar niet om uit voor te lezen. „Ik houd heel erg van het geluid van een boek”, fluistert ze. Ze houdt het voor de microfoon en tikt met haar nagels op de kaft.

Meijering maakt YouTube-video’s in het teken van Autonomous Sensory Meridian Response, oftewel ASMR. Internetjargon voor een niet medisch aangetoonde aanleg voor tintelingen in het achterhoofd en de nek door geluiden en visuele prikkels. ASMR-gevoelige mensen ervaren volgens Meijering een „euforische ontspanning” bij het kijken van haar filmpjes. Vanavond begeleidt ze de eerste live ASMR-sessie van Nederland.

Net als andere ASMR-artiesten probeert Meijering, artiestennaam Isabel Imagination, de zintuigen te strelen. In haar video’s maakt ze met huishoudelijke objecten als haarborstels en kwasten zachte geluidjes voor een gevoelige microfoon en geeft ze de kijker ‘persoonlijke aandacht’ door gemoedelijk tegen hem of haar te fluisteren. Haar populairste video is 4 miljoen keer bekeken.

Gek van het getik

„Stel je voor dat je weer als kind in je bed ligt en iemand je heel lieflijk voorleest.” Meijering tikt opnieuw met haar vingers op het boek. Nadat ze het heeft teruggelegd, pakt Meijering een houten haarborstel. Ze tikt op het hout met haar vingers. Ook spuit ze parfum in de microfoon en knijpt ze in bubbeltjesplastic. Allemaal geluiden bedoeld om tintelingen mee op te wekken bij het publiek.

Het publiek van zo’n 170 mensen is gemengd. Er zijn vooral jongvolwassenen, maar ook volwassen stellen en ouders met pubers. Wat doet ASMR voor ze? Miranda van Rooijen (30) stuitte per toeval op de filmpjes. Ze houdt van visuele ASMR: „Bijvoorbeeld van iemand die bij de kapper zit. Dan focus ik me op wat die persoon voelt en ervaar ik het zelf ook een beetje.” Niet iedereen geniet van de filmpjes, weet Van Rooijen uit ervaring. „Ik word er rustig van, maar mijn vriend wordt gek van al dat getik met de vingers.” Toch denkt ze dat iedereen ASMR kan leren waarderen. „Je moet je er helemaal aan overgeven.”

Achterin de zaal zit Imran Mehmood (22). Voor hem is het meer dan alleen een hulpmiddel bij het in slaap vallen, zegt hij. Mehmood: „Ik heb last van angstaanvallen en hartkloppingen. Vaak krijg ik ze voordat ik naar mijn werk ga. Dan kijk ik ASMR en word ik ontspannen. Het fluisteren is voor mij de grootste trigger.” Zijn favoriete subgenre is motivational ASMR, waarbij de kijker moed wordt ingesproken. Mehmood volgt geen therapie: „Ik ben moslim en gebruik mijn geloof om rust te vinden, maar ASMR is gewoon heel chill om naar te kijken. Ik viel net bijna in slaap.” De YouTube-therapie en zijn religie gaan goed samen, vindt hij. Zo luistert hij ook naar ASMR-filmpjes waarin Koranverzen worden voorgedragen.

Lees ook: Fluistermeisjes

Geborgenheid

Na afloop van de sessie gaat Meijering op de foto met fans. Hoe verklaart zij de populariteit? Meijering: „Ik denk dat het gevoel van persoonlijke aandacht het aantrekkelijk maakt. Als volwassene voel je het gewicht van de wereld op je schouders. ASMR kan een gevoel van geborgenheid geven en je even laten wegdromen.” Ze wil vaker live ASMR-sessies houden, zegt ze: „Maar dan wel met koptelefoons, want sommige geluiden kwamen nu niet zo goed over als thuis.”

Er is nog geen wetenschappelijke consensus of ASMR een fysiek aantoonbare reactie is en geen vorm van placebo, zoals een Amerikaanse studie uit 2018 claimt. Toch is Meijering blij met de aandacht voor haar vak, zegt ze: „De wetenschap en de media nemen ASMR nu serieus. Als ik word geïnterviewd, ben ik niet meer het gekke meisje met de geluidjes.”