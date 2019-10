Ruzie tussen voetbalvrouwen om berichtgeving The Sun houdt Britse gemoederen bezig

De Britse media zijn woensdag in de ban van een schandaal tussen de vrouwen van de bekende voetballers Wayne Rooney en Jamie Vardy, over het lekken van valse berichten aan de krant The Sun. De rel die losbrak schijnt opnieuw een negatief licht op de manier waarop verhalen van The Sun tot stand komen, kort nadat de Britse prins Harry een aanklacht heeft ingediend tegen meerdere tabloids.

Colleen Rooney beschuldigde woensdagochtend zelf de vrouw van Jamie Vardy, Rebekah, van het doorspelen van nepverhalen. Via Instagram plaatste zij een verklaring waarin ze een „digitale spionnenactie” uit de doeken deed: om te achterhalen wie achter de verspreiding van roddels zat, gebruikte ze de ‘stories’ in haar afgeschermde Instagram-profiel. Daar zette ze zelf nepberichten in, om te onderzoeken wie de berichten bekeek (dat wordt voor de gebruiker bijgehouden) en welke verhalen uiteindelijk de Britse pers bereikten. Om haar vermoeden te bevestigen, legt Rooney uit, „blokkeerde ik iedereen van het bekijken van [de stories op] Instagram, behalve één account”. Ze schrijft dat uit haar eigen data blijkt dat die ene gebruiker met toegang ook inderdaad haar stories volgde. Het zou gaan om Rebekah Vardy. Zij ontkende de aantijgingen woensdag.

Krant verdedigt werkwijze

De afgelopen maanden is Rooney níét naar Mexico afgereisd voor een procedure om de sekse van een ongeboren kind te laten bepalen. Ze overweegt géén nieuwe televisie-optredens en heeft ook geen last van een lekkage in haar nieuwe huis. Al die verhalen waren nep. Ze werden eerder dit jaar wel gepubliceerd in The Sun, dat vooralsnog niet heeft ontkend dat de geruchten door Vardy aan de redactie werden verstrekt.

Dezelfde krant publiceerde woensdag over de publieke ruzie tussen de twee vrouwen, onder de vermelding dat journalisten bij „elk van de aangeboden verhalen voor publicatie contact zochten met de vertegenwoordiging” van Colleen Rooney. Zij zou nooit hebben willen reageren op die verzoeken. In de verhalen die nog online staan is een inzet geplaatst die verwijst naar de Instagram-ruzie van woensdag. Op andere Britse websites zoals MailOnline, dat destijds de roddels overnam van The Sun, zijn de oude verhalen aangepast.

De Britse prins Harry diende vorige week een klacht in tegen onder meer The Sun, dat volgens hem zijn voicemail probeerde af te luisteren. Rooney’s methode om het ‘lek’ in haar privéomgeving te ontdekken, doet denken aan die van prins William, die in 2001 een voetbalknie verzon om te bewijzen dat de krant News of the World hem afluisterde. Die publicatie bleek in 2011 de spil van een afluisterschandaal, dat omvangrijker was dan alleen het koningshuis en uiteindelijk ertoe leidde dat de krant moest sluiten.