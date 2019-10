Rusland merkt stichting van Navalny aan als ‘buitenlandse agent’

De anticorruptiestichting van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny is aangemerkt als een „buitenlandse agent”. Dat heeft het Russische ministerie van Justitie woensdag bekendgemaakt, meldt persbureau Interfax. Dit betekent dat de stichting vanaf nu verplicht is inzage te geven in activiteiten die het uitvoert. Ook moet zij financiële jaarverslagen laten controleren. Activisten stellen al langer dat het Kremlin organisaties aanmerkt als buitenlandse agent om critici van de regering-Poetin tegen te werken.

Het ministerie van Justitie heeft niet toegelicht waarom de anticorruptieorganisatie FBK een buitenlandse agent zou zijn. Navalny schrijft woensdag dat zijn stichting, die vele corruptieschandalen rond de Russische elite en bondgenoten van Poetin aan het licht bracht, nooit „een cent buitenlands geld heeft ontvangen”. Volgens de oppositieleider wordt de stichting volledig gefinancierd door giften van Russische staatsburgers. Hij stelt dat de actie van het ministerie van Justitie „absoluut illegaal is” en een „direct bevel van president Poetin”.

Sinds 2012 werden al tientallen Russische ngo’s bestempeld als buitenlandse agent. Meerdere organisaties, waaronder de mensenrechtengroep Memorial, hebben een zaak aangespannen bij het Europees Hof voor de Rechten van de mens. Zij stellen dat Rusland het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op vrijheid van vergadering inperkt.

Het is niet de eerste keer dat Rusland het strafrecht inzet tegen Navalny. Ook de Russische justitie opende deze zomer een onderzoek naar witwassen door de FBK. Volgens het OM heeft de organisatie ten minste een miljard roebel (13,7 miljoen euro) witgewassen. Als Navalny schuldig wordt bevonden, kan hij veroordeeld worden tot zeven jaar celstraf. De oppositieleider is al talloze keren opgepakt voor het organiseren van illegale demonstraties.