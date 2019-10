OESO: meer bevoegdheden voor overheden belasten multinationals

Overheden moeten meer bevoegdheden krijgen om belasting te heffen bij multinationals die geld verdienen in hun land, ook als de bedrijven in kwestie er geen fysieke vestiging hebben. Dat schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een voorstel dat woensdag is verschenen.

De maatregel moet voorkomen dat bedrijven zich vestigen in fiscaal aantrekkelijke landen, terwijl ze grote opbrengsten genereren in andere landen waar ze geen belasting hoeven te betalen. Ook wil de OESO tegengaan dat multinationals hun winsten verschuiven naar landen waar ze minder belasting hoeven te betalen.

Als het voorstel wordt overgenomen, kan dit grote consequenties hebben voor internationale techbedrijven als Amazon, Apple en Google. Deze bedrijven genereren wereldwijd opbrengsten, terwijl ze alleen belasting afdragen in de landen waar ze gevestigd zijn of waar ze intellectueel eigendom hebben ondergebracht.

Digitalisering van de economie

De OESO meent dat het voorstel de belastingwetten doet aansluiten op „de globale economie van de 21ste eeuw”. „We boeken vooruitgang in het aanpakken van belastinguitdagingen die ontstaan door de digitalisering van de economie”, aldus Angel Gurría, secretaris-generaal van de OESO.

Met het voorstel beantwoordt de OESO het verzoek dat meer dan 130 landen eerder dit jaar aan de organisatie deden. De OESO is een samenwerkingsverband waarbij 36 landen zijn aangesloten. Nederland is een van de eerste leden van de organisatie.

Een nieuw internationaal systeem voor de verdeling van belastingrechten en winstoerekening moet voorkomen dat landen individueel maatregelen treffen, zoals Frankrijk onlangs deed. Het land voerde een omzetbelasting in van 3 procent voor bedrijven uit de “digitale sector” die wereldwijd minstens 750 miljoen omzet halen en minstens 25 miljoen in Frankrijk, zoals Google, Apple en Amazon. Als de OESO een akkoord bereikt, kan de maatregel weer worden afgeschaft.

De OESO wil eind 2020 een akkoord bereiken. Gurría is vastberaden die deadline te halen. „Als het niet lukt overeenstemming te krijgen over internationale afspraken in 2020, zou dat het risico vergroten dat landen unilateraal gaan optreden. Dit heeft negatieve gevolgen voor een toch al fragiele globale economie. Dat mogen we niet laten gebeuren”, aldus de secretaris-generaal.