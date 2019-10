Nog geen nieuwe locatie voor testen vuurwerk

Er is nog geen locatie gevonden waar dit jaar het Nederlandse consumentenvuurwerk kan worden getest op gevaarlijke pakketten die niet aan de veiligheidseisen voldoen. Afgelopen jaren werd een deel van het geïmporteerde vuurwerk door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gericht gecontroleerd op een schietbaan aan de rand van Rotterdam. Vorig jaar bleek dat de geluidsnormen werden overschreden bij het testen van het vuurwerk, om die reden wordt gezocht naar een nieuwe locatie om het vuurwerk te testen. Maar een nieuwe plek is nog niet gevonden. Dat bevestigt de ILT na vragen van NRC.

Het consumentenvuurwerk dat kort voor de jaarwisseling wordt verkocht aan consumenten, wordt al jaren getest door de inspectie. Dat gebeurt de laatste maanden van het jaar, op schietbaan Europoort in het Rotterdamse havengebied, vlak bij de badplaats Oostvoorne.

Vorig jaar werden er zo’n 300 partijen getest, de conclusie was dat 28 procent niet aan de veiligheidseisen voldeed. Onveilig vuurwerk moet door de importeur worden vernietigd of hersteld. In 2018 is door het testen voorkomen dat tussen de 80.000 en 100.000 kilo gevaarlijk vuurwerk in de winkels terecht is gekomen, zo schreef het ILT in een persbericht.

Lees ook: Kamer verwacht meer van kabinet tegen vuurwerk

Vuurwerk wordt sinds 1993 getest door de ILT en haar voorgangers. Sinds 2006 gebeurt dat op de schietbaan nabij Oostvoorne. De inwoners merken dat het knallen elk jaar harder wordt, zegt wethouder Lies van der Pol (D66) namens de gemeente Westvoorne. Volgens haar wordt er elk jaar tussen 1 oktober en 1 januari verscheidene dagen per week getest, en betekent dat voor de inwoners van Oostvoorne acht uur vuurwerk achter elkaar. „We hebben gevraagd om onderzoek, en daaruit bleek dat de geluidsnormen bij het testen van vuurwerk werden overschreden.”

Volgens Van der Pol is de vergunning, die na dit jaar zou aflopen, niet verlengd. „Het testen van vuurwerk voldeed vorig jaar niet aan de norm, dus dan kan er dit jaar niet opnieuw getest worden. Het lijkt me sterk dat het nu wel ineens binnen de geluidsnormen blijft.”

Een woordvoerder van de ILT meldt dat er wordt gezocht naar een geschikte locatie. Daarbij kijkt de inspectie ook naar het buitenland. Het is volgens hem theoretisch mogelijk dat er toch op de schietbaan vlakbij Oostvoorne zal worden getest, als de geluidsnormen in acht worden genomen. Of dat betekent dat alleen testen zullen plaatsvinden met vuurwerk dat minder hard knalt, kon hij niet bevestigen. Wel zegt de woordvoerder dat er meer manieren zijn om de kwaliteit van vuurwerk te beoordelen, zoals door middel van visuele inspectie en chemische analyse.

Volgens Marcel Teunissen van belangenvereniging Pyrotechniek Nederland is het testen van vuurwerk „belangrijk.” Volgens hem gaat het voornamelijk om nieuwe producten, die risicovol zijn. „En als er niet getest wordt, kan er ook niks worden afgekeurd. Dus het is aan de ILT om een goede locatie te vinden.”