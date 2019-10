Miljoenen Amerikanen zonder stroom door dreiging bosbranden

Miljoenen inwoners in het midden en noorden van de Amerikaanse staat Californië zullen de komende dagen zonder stroom zitten vanwege dreigende bosbranden door droogte en harde wind. Persbureau AP meldt dat het de grootste stroomonderbreking in de staat ooit is. Het stroombedrijf waarschuwde dat vanaf woensdag middernacht (09.00 uur Nederlandse tijd) de stroom in fases uitgeschakeld kan worden. Wanneer dat gebeurt, hangt af van de wind.

Door harde wind dreigen bomen op hoogspanningsleidingen te vallen, waardoor mogelijk een vonkenregen ontstaat die bosbranden kan veroorzaken. Elektriciteitsmaatschappij Pacific Gas & Electric (PG&E) probeert dat risico te verkleinen door de elektriciteit van 800.000 huizen af te sluiten en zo spanning van de hoogspanningsleidingen te halen. In het gebied is het al een tijd erg droog.

Vijf dagen zonder stroom

PG&E kondigde aan dat er naar verwachting pas na vijf dagen weer stroom is, omdat onderzocht moet worden of de kabels dan nog veilig zijn. Inwoners bereiden zich voor op het noodweer door met name flessen water, accu’s en batterijen in te slaan.

PG&E trof begin deze maand een schikking van 11 miljard dollar (ongeveer 10 miljard euro) voor de schade van bosbranden in 2017 en 2018. De bosbranden waren veroorzaakt door geknapte kabels, omgevallen masten en takken die tegen de kabels waren aangewaaid. Deze kabels en masten waren eigendom van PG&E, dat de stroom toen niet had afgesloten. Verzekeringsmaatschappijen stelden het bedrijf aansprakelijk. Het grootste deel van de claims komt van slachtoffers van de bosbrand in het Californische plaatsje Paradise in 2018, die ruim twee weken woedde. Daarbij kwamen 86 mensen om het leven.