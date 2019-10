Dj Laidback Luke ‘woont’ en werkt in het vliegtuig

Dance Laidback Luke treedt op tijdens festival ADE: 16/10 Bitterzoet Amsterdam, en 19/10 in Escape, Amsterdam. Inl: ADE.nl

De Nederlandse dj Laidback Luke ‘woont’ in het vliegtuig. Tweehonderd keer per jaar vliegt hij naar bestemmingen als Hongkong, São Paulo, Houston, Londen, Miami.

Laidback Luke heeft geen huis, geen studio, nauwelijks een bed. Als hij niet bezig is om festivals en stadions in vervoering te brengen, slaapt, werkt of musiceert hij – in de lucht.

Lucas van Scheppingen (1976, Manila), alias Laidback Luke, groeide op in Hoofddorp. Hij werd bekend met zijn hit ‘Rockin’ With The Best’ (2000), en is sindsdien een internationaal gevierde dj. Zijn geluid is hard en helder. Omhuld door blieps en kekke accenten, laat hij de drumbeats knallen. Volgende week vrijdag treedt hij op tijdens Amsterdam Dance Event (ADE).

Behalve dj en producer – hij maakt iedere week een nieuwe track – is Van Scheppingen ook organisator achter de schermen, zowel nationaal als internationaal. Hij geeft tips en adviezen, is mentor en ontdekker bij label Mixmash. Een van zijn pupillen was de destijds zeventienjarige Zweedse producer Avicii, die hem eigen nummers toestuurde en om zijn mening vroeg. Avicii zou uitgroeien tot een wereldster. Na zijn waarschijnlijke zelfdoding, in 2018, zag Van Scheppingen de noodzaak van nog een volgende taak. In interviews en vlogs wijst hij jonge dj’s nu op de risico’s van het vak: de druk om beschikbaar te zijn, de ongezonde levensstijl, de competitie.

Lees ook Het leed van de dj: eenzaam en geen tijd voor jezelf

Zijn eigen carrière begon midden jaren negentig, toen hij nog op school zat. Hij kreeg apparatuur van collega-dj’s en richtte een studio in in zijn slaapkamer. „Daar stonden ineens allerlei synthesizers, sequencers en keyboards. Ik nam een stapel handleidingen mee naar school om uit te vinden hoe die spullen werkten.”

Duitse beats in China

Inmiddels werkt en verblijft hij hoofdzakelijk in (en boven) Amerika. Ook vanaf daar onderhoudt hij contact met Nederland. Hier is Mixmash gevestigd, en werkt hij samen met andere artiesten. „De scene is hier vriendelijk en collegiaal. In Amerika is iedereen veel competitiever.”

De grote omslag in zijn leven, en dat van veel andere dj’s, had plaats in 2010. Dat was het jaar dat zijn genre, de elektronische dance muziek (EDM) op grote schaal doorbrak in Amerika, en de dj’s plotseling overal gevraagd werden. Daarna volgden Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië, en sinds een jaar of vier ook China.

Als dj leerde Van Scheppingen de geografische verschillen kennen. „Toen ik voor het eerst in Brazilië draaide, kreeg ik een grote schok. Ik dacht dat de mensen het leuk zouden vinden als ik nummers draaide met trommels en samba-invloeden. Dus ik koos de hardste platen met wildste ritmes, maar niemand danste. Totdat ik iets onvervalst Europees draaide, met rechte, strakke beats. Toen begonnen ze te bewegen. Later realiseerde ik me dat het logisch was. Al hun tantes, oma’s en opa’s dansen op samba. Dat is folklore. Als je twintig bent en je gaat naar de club, dan wil je iets exotisch: een Nederlandse dj met strenge Duitse beats.”

In China houden de fans van ‘keiharde dubstep en trap’, genres met zware bassen. De dance-trend is in China nog zo nieuw, dat het publiek de mores nog niet kent, heeft hij eens meegemaakt. „Veel dj’s schreeuwen door de microfoon dat je moet springen of je handen in de lucht steken. Maar Chinezen spreken vaak minder goed Engels, dus als ik in de club zei ‘make some noise’, dan snapten ze het niet. Daarom krijgen ze training. Als je aankomt bij de soundcheck, staat er een groep van veertig man en een leraar met een megafoon, die zegt: „Als je hoort ‘put your hands up’, dan willen ze dat je je handen omhoog steekt.”

Zijn interesse in de technische kant van de muziek is nog altijd groot. „Ik wil dat mijn muziek zo goed mogelijk klinkt. Zo was ik laatst geïnspireerd door een jonge collega die een van mijn nummers had gemixt: het klonk harder en helderder dan ooit. Het bleek te liggen aan een nieuw soort compressor, waarmee je het volume en de dynamiek regelt. Sinds twee maanden gebruik ik nu ook deze ‘multiband compression’. Het is veel werk, want je moet alle frequenties apart aanpassen, maar het effect is sensationeel.”

Het talent van Avicii

Van Scheppingen is inmiddels zo bedreven, dat hij in vijf seconden kan inschatten hoelang iemand muziek maakt. „Ik luister veel nummers die jonge producers me sturen, omdat ze een platencontract bij me willen. Ik hoor direct hoelang ze bezig zijn. Je eerste track, oftewel ‘demo’, aan mij sturen heeft geen zin. Stuur me de honderdste. Met een eerste demo kun je misschien laten horen dat je talent hebt, maar om een track helemaal tot zijn recht te laten komen, kost jaren oefening. Zeker vier jaar. Bij mij duurde het tien.”

Hij schaafde lang aan het talent van dj Avicii. „Bij hem hoorde ik meteen zijn melodische kwaliteit. Maar er moest nog veel gebeuren. Bij iedere demo die hij stuurde, was er wel iets: hij gebruikte een verkeerde kickdrum, de mix moest beter, de bas was te zwaar. Ik was streng, maar hij luisterde altijd. Na vier jaar was hij klaar voor het echte werk.” Van Scheppingen staart voor zich uit en zegt: „En toen verloren we hem.”

De dood van Avicii heeft hem geleerd om rustiger aan te doen. In plaats van 150 optredens per jaar, zijn het er nu 100. Van Scheppingen doet aan kungfu en leeft gezond. En hij benut zijn tijd. In het vliegtuig klapt hij zijn laptop open, zet een koptelefoon op en maakt een nieuwe track. Hij stapt in met een deadline, en stapt uit met een voltooid nummer. „Een vlucht van vier uur is genoeg”, zegt hij. „Alleen de bassen moet ik uiteindelijk nog controleren op de hotelkamer. De brom van de vliegtuigmotor overstemt nu eenmaal alles.”

Voor de toekomst hoopt hij op een vaste standplaats in New York: een eigen huis, en een eigen werkplaats. „Zo’n studio als ik vroeger in mijn slaapkamer had, met echte spullen, in plaats van alles alleen maar op de laptop. Daar droom ik van.”

Correctie 14 oktober 2019: In een eerdere versie van dit artikel stond dat Laidback Luke labelbaas is bij Mixmash. Hij werkt op de A&R-afdeling. Ook is aangepast dat hij niet alleen maar op zijn laptop zou willen werken, waar stond: ‘in plaats van alles digitaal’.

NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren tippen en recenseren Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 10 oktober 2019