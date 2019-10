Haagse gemeenteraad doet aangifte wegens lek van geheim overleg

De gemeenteraad van Den Haag doet aangifte vanwege een gelekte geluidsopname van een geheim overleg over de waarnemend burgemeester van Den Haag. Een aanwezige bij het gesprek tussen de commissaris van de koning van Zuid-Holland en de Haagse fractievoorzitters heeft opnames gemaakt en met Omroep West gedeeld. Hierop was te horen dat Johan Remkes waarnemend burgemeester wordt, wat de omroep woensdagochtend onthulde.

De gemeenteraad zegt dat het „absoluut onacceptabel” is dat de vertrouwelijke informatie gelekt is. VVD-raadslid en voorzitter van het presidium Chris van der Helm stelt dat het lek „op zeer ernstige wijze het onderlinge vertrouwen en de afspraken die zijn gemaakt met de Commissaris van de Koning schaadt”.

Ook vindt Van der Helm dat de persoon die heeft gelekt de integriteit van de gemeenteraad op het spel zet, „juist nu dit onderwerp actueler is dan ooit”. De Haagse gemeenteraad kwam vorige week in opspraak toen bleek dat twee wethouders van Hart voor Den Haag/Groep de Mos verdachten zijn in een justitieel corruptieonderzoek.

Lees ook: ‘Oliemannetje’ Remkes moet orde scheppen in Den Haag

Binnen de raad is positief gereageerd op het nieuws over de aangifte. Arjen Dubbelaar, de fractievoorzitter van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, riep meteen na de publicatie van Omroep West al op tot een onderzoek naar het lek:

Woensdagochtend onthulde Omroep West dat oud-minister Johan Remkes (VVD) is gevraagd waarnemend burgemeester van Den Haag te worden. Hij volgt zijn partijgenoot Pauline Krikke op, die zondag vanwege een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de vuurstapels op Scheveningen en in Duindorp aftrad.