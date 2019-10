Gouden Televizier Ring voor ‘Chateau Meiland’ van SBS6

SBS6-programma Chateau Meiland is volgens kijkers het beste programma van het afgelopen televisieseizoen. De reality-serie over een Nederlands echtpaar dat een kasteel runt in Frankrijk won woensdagavond de Gouden Televizier Ring. Het kreeg 55 procent van de stemmen.

De negen afleveringen van Chateau Meiland, dat is vernoemd naar het stel Martien en Erica Meiland, werden door miljoenen mensen bekeken. Dit was het eerste seizoen van het programma. Het is voor de tweede keer dat SBS6 de Ring, de belangrijkste publieksprijs in de Nederlandse televisie, wint.

Meer over de perikelen van Chateau Meiland: je loopt niet zomaar weg uit een realitysoap

De serie was samen met Beste Zangers (AvroTros) en Expeditie Robinson (RTL) genomineerd. De twee andere titels kwamen al eerder in aanmerking voor de onderscheiding: het muziekprogramma was twee jaar geleden genomineerd, Expeditie Robinson stond vijf keer in de selectie van drie programma’s.

Tijdens het gala in AFAS Live in Amsterdam zijn verder ook de prijzen uitgereikt voor de beste Nederlandse presentatoren. Beau van Erven Dorens kreeg de Televizier Ster voor beste mannelijke presentator, nadat hij ook vorig jaar die prijs al in ontvangst mocht nemen. Chantal Janzen kreeg, voor de vijfde keer, de Ster voor beste vrouwelijke presentator. Vlogger Nienke Plas won de Ster voor de beste online-videoserie, een nieuwe prijs. Zij kreeg ook de onderscheiding voor het beste televisietalent.