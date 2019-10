Gamemaker uit VS straft Hongkongse gamer die opriep Hongkong te steunen

De Hongkongse gamer Chung Ng Wai moet zijn duizenden dollars aan prijzengeld teruggeven aan gamemaker Activision Blizzard omdat hij tijdens een toernooi zijn steun uitsprak voor de protesten in Hongkong. Ook wordt hij voor een jaar geschorst door het Amerikaanse gamebedrijf. In een interview tijdens het toernooi, dat inmiddels offline is gehaald, trok Ng Wai een gasmasker aan en riep hij ‘Bevrijd Hongkong, de revolutie van onze tijd!’ De twee gamecommentatoren die Ng Wai interviewden, zijn op staande voet ontslagen.

De beslissing van Activision Blizzard, een grote speler op de markt voor competitieve games ofwel e-sports, veroorzaakt veel reuring onder gamers. Sinds dinsdagochtend wordt er op sociale media en op gamefora opgeroepen tot een boycot van alle producten van het bedrijf. Met 6,4 miljard euro omzet in 2019 is het één van de grootste gamebedrijven ter wereld.

Volgens Blizzard, de e-sportstak van het bedrijf, zou Ng Wai de regels voor zijn topcompetitie Hearthstone Grandmasters hebben overtreden. Spelers die meedoen aan dit toernooi mogen Blizzard geen slechte naam bezorgen of op andere wijze „groepen mensen schofferen”. Ng Wai zegt zelf in een statement dat hij wist dat zijn actie nadelige consequenties zou hebben, maar dat hij zich sterk bezighoudt met de protesten in zijn thuisstad en dat hij het als zijn plicht ziet om er iets van te zeggen.

In Hongkong wordt sinds juni geprotesteerd voor meer democratie en bescherming van de rechten die Hongkong in 1997 kreeg toen het Britse gezag de kroonkolonie overdroeg aan China. (NRC)