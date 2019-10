Ditmaal krijgt Kamerlid-ondernemer Van Haga gelijk in huurdersconflict

Niet alleen zijn carrière als VVD-Kamerlid is ten einde, maar ook het conflict dat daar indirect toe leidde. Wybren van Haga, de nieuwste eenmansfractie van de Tweede Kamer, hoorde woensdag dat hij de huurder met wie hij een conflict heeft uit zijn huurwoning in het Haarlemse Essenhof mag zetten.

Van Haga stond vorige week woensdag in een kort geding in de Haarlemse rechtbank tegenover een huurder van het hofje dat in zijn bezit is. Hoewel hij niet van plan was aanwezig te zijn, kon hij nu hij niet meer bij de VVD-fractie in de Tweede Kamer hoort, „net zo goed wel komen”.

De huurder, Wouter Hendrikse, meende dat Van Haga mondeling heeft toegezegd dat zijn huurcontract, dat eind augustus na twee jaar afliep, verlengd zou worden. Van Haga ontkent dat en noemt Hendrikse ondankbaar. De huurder zegt juist heel blij te zijn met zijn huurwoning en begon een bodemprocedure om een langer verblijf af te dwingen. Van Haga’s reactie was het aanspannen van een kort geding, om de huurder per direct uit zijn woning te zetten.

De voorzieningenrechter acht niet bewezen dat er een mondelinge afspraak tussen Van Haga en Hendrikse was, oordeelde hij deze woensdag. Daarmee is de bodemprocedure ook van de baan.

De zaak is exemplarisch voor het terugkerende probleem van het gewezen VVD-Kamerlid: de relatie met zijn huurders. Of ze nu in Amsterdam wonen of op het Essenhof in Haarlem; waar Van Haga huiseigenaar is, zijn de verhoudingen met huurders verstoord.

Hofjesbewoners

De bankjes van de rechtszaal zaten vorige week vol met medebewoners en kennissen van Hendrikse, zestien in totaal. Vijftien van de 23 hofjesbewoners ondertekenden een verklaring waarin ze Van Haga en zijn vastgoedbedrijf Sjopperdepop om coulance vroegen. Hendrikse is volgens hen bewust door Van Haga gedemoniseerd.

De eensgezindheid is groot, zeggen de hofjesbewoners, omdat ze vinden dat het hofje onder Van Haga is veranderd. „Je zou het een angstcultuur kunnen noemen”, zegt een huurder die anoniem wil blijven. „Er heerst een grimmige sfeer”, beaamt bewoner Aart van der Kuijl.

Meerdere bewoners noemen het voorbeeld van de bewoonster die haar lekkende cv-ketel door een externe partij heeft laten repareren, omdat ze te bang was om met Sjopperdepop contact op te nemen. Over Bianca Jut, die door Van Haga als directeur van Sjopperdepop is aangesteld toen hij afstand moest nemen van zijn bedrijf, zeggen ze dat het een „ongeleid projectiel” is die in opdracht van Van Haga bewoners agressief bejegent.

Van Haga zegt verbaasd te zijn als hij wordt geconfronteerd met de woorden van de bewoners. „Omdat er nu iets aan de hand is met Wouter, kiezen ze zijn kant.” Beslissingen neemt hij niet, zegt hij, en met Jut heeft hij „marginaal contact”. „Zij werkt al heel lang met mij en is een prettig mens. Maar als huurders vervelend doen, kan ze met gelijke munt terugbetalen.”

Het was Van Haga’s bemoeienis met het Haarlemse hofje dat de VVD deed besluiten hem uit de Tweede Kamerfractie te zetten. Nadat het Haarlems Dagblad een maand geleden berichtte dat Van Haga door Hendrikse was gedaagd, onthulde Hart van Nederland twee weken geleden dat Van Haga zonder vergunning hofjeswoningen zou hebben verbouwd. Toen een bewoner daar melding van maakte bij de gemeente en die de bouwwerkzaamheden stopzette, zou Van Haga op „agressieve wijze” verhaal zijn gaan halen.

Zelf ontkent hij dat. „Ik ging koffiedrinken bij een bewoner en kwam buiten nog iemand tegen die me vroeg of ik de bouwstop vervelend vond.” Die bewoner, Jitske Huijser, heeft echter een andere lezing van het voorval. „Hij bleef mij maar vragen wie de melding gedaan had”, zegt Huijser. „Hij was kwaad, en zei dat hij het ongelooflijk vond.”

Kwetsbaar

In de rechtszaal nam Van Haga zelf het woord om te herhalen wat sinds zijn gedwongen vertrek uit de VVD-fractie zijn mantra lijkt te zijn: dat hij als Kamerlid én ondernemer „kwetsbaar” is voor „chantage”.

Volgens het Kamerlid hebben Hendrikse en zijn advocaat Bastien Eblé vier keer „de grenzen van wat strafrechtelijk kan, opgezocht” door te dreigen naar de pers te stappen als Van Haga het huurcontract niet zou verlengen. Hij verwijt advocaat Eblé vlak voor de zitting nog druk te hebben uitgeoefend.

Eblé ontkent dat. „Ik sprak Van Haga en zijn advocaat voor de zitting en zei toen dat ik nu nog in staat ben de groep bewoners te motiveren om samen om tafel te gaan zitten. Dat noemt hij even later een vorm van chantage.”

Voor Van Haga is dit dé reden geweest het conflict tot in de rechtszaal uit te vechten. „Toen ze me onder druk zetten, hebben ze elke kans op een oplossing verspeeld. Ik buig niet voor chantage.”

Huurder Hendrikse, die na een hersenbloeding een paar jaar terug nog maar 40 procent van zijn gezichtsvermogen heeft, moet nu binnen acht dagen vertrekken en op zoek naar een nieuwe woning. „Ik heb een groot probleem, want ik kan niet zomaar ergens terecht.” Zijn kinderen zijn nog te jong om hem in huis te nemen en in Haarlem bestaat voor sociale huurwoningen een wachtlijst van 9 of 10 jaar. Hij gaat het hofje missen, zegt hij. „De sociale controle hier ervaar ik echt als een meerwaarde, mijn buren helpen me. En het is hier gezellig, dat valt nu allemaal weg.”