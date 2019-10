‘Johan Remkes waarnemend burgemeester Den Haag’

Johan Remkes wordt waarnemend burgemeester van Den Haag. Foto Koen van Weel/ANP

Johan Remkes is gevraagd waarnemend burgemeester van Den Haag te worden. Dat bevestigen bronnen binnen het gemeentehuis na een bericht van Omroep West. Eind van deze woensdagmiddag hebben de Haagse fractievoorzitters een kennismakingsgesprek met hem. Als er geen grote bezwaren tegen Remkes zijn, dan zal de commissaris van de koning in Zuid-Holland hem benoemen.

De VVD’er Remkes (68) - oud-minister, oud-staatssecretaris, voormalig commissaris van de koning in Noord-Holland - zal dan in elk geval tot de zomer de burgemeesterstaken waarnemen. In het voorjaar wordt besloten wanneer de vacature voor een nieuwe, kroonbenoemde burgemeester wordt opengesteld.

Zondag nam burgemeester Pauline Krikke (VVD) ontslag na een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de vuurstapels op Scheveningen en in Duindorp. De gemeente en brandweer wisten dat die te hoog en te groot waren, maar besloten niet te handhaven. De OVV concludeerde dat er sprake was van ,,schijnveiligheid” in Den Haag. De burgemeester is verantwoordelijk voor de veiligheid.

Het eerste debat van de gemeenteraad met de waarnemend burgemeester zal 16 oktober ook over de vuurstapels gaan. Het huidige college wil de vreugdevuren met Oud en Nieuw toestaan, mits er een evenementenvergunning wordt aangevraagd en de vuurstapels aanzienlijk kleiner zijn.

Remkes’ belangrijkste taak wordt echter de rust terug te brengen in bestuurlijk Den Haag. De coalitie zegde vorige week het vertrouwen in twee wethouders op van Groep de Mos/Hart voor Den Haag, die worden verdacht van corruptie. Er moet nu een nieuwe coalitie worden gevormd, daarover zijn verkennende gesprekken gaande.

Remkes is geen Hagenaar, maar een Groninger pur sang. In het begin van zijn carrière sloeg hij tweemaal een mogelijkheid af om naar het Binnenhof te gaan voor de Groningse politiek. Daar was hij onder meer gedeputeerde en gemeenteraadslid. Hij was lid van talloze commissies, en boog zich onlangs nog over herinrichting van het staatsbestel en het stikstofprobleem. Maar in het rijtje politieke ambten ontbrak tot nu toe het burgemeesterschap.