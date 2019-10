Corrupt, dat zijn de anderen.

‘Altijd maar die schaduwkanten van de Gouden Eeuw benadrukken”, zei Thierry Baudet onlangs bij Goedemorgen Nederland, „dat vind ik een teken van een culturele ziekte”. Dus is de FVD-voorman een eigen documentairereeks begonnen, onder de titel De Gouden Eeuwen van Nederland. Schaft de ander de term Gouden Eeuw af, dan vermenigvuldigt Baudet die gewoon. Een soort paardenmiddel tegen oikofobie.

Er zijn inmiddels twee afleveringen uitgezonden, de laatste over de omstreden zeeheld Michiel de Ruyter. Een kritiekloos geschiedenislesje waarin Baudet grossiert in feitelijke onjuistheden (zelfs de jaartallen heeft hij niet op orde) en anachronistische begrippen als ‘democratisch gezind’. Slavernij en kolonialisme verdienen bij Baudet (een historicus nota bene) nog geen voetnootvermelding.

Baudet had trouwens een minder omstreden zeevaarder kunnen kiezen. Piet Hein bijvoorbeeld, al kwam ook hij na Jan Pieterszoon Coen, Witte de With en Michiel de Ruyter ter discussie te staan. Of zijn standbeeld in zijn geboorteplaats Delfshaven geen disclaimer nodig had. Maar Piet Hein bleek iets schonere handen te hebben dan zijn andere tijdgenoten: hij stierf voordat de Republiek met de slavenhandel begon.

Dat maakt Piet Hein nog geen lieverdje, want het was verder een notoire piraat. Of moet dat kaper zijn? Saillant verschil: een piraat is een ordinaire rover, een kaper een verkapte overheidsdienaar. Piet Hein hoort volgens onze geschiedenisboeken doorgaans tot de laatste categorie. Denken we aan zeerovers in de zeventiende eeuw, dan denken we eerder aan Noord-Afrikanen. Piraten, dat waren de anderen.

Over Noord-Afrikanen gesproken: presentator Jort Kelder sprak in zijn programma dr Kelder en Co met Leefbaar Rotterdam-fractievoorzitter Joost Eerdmans over het vermeende corruptieschandaal rond de Haagse raadsleden Richard de Mos en Rachid Guernaoui. Kelder vond in laatstgenoemde een bruggetje naar het onderzoeksverhaal van NRC naar corruptie in de taxibranche bij Schiphol, waar een Marokkaanse Nederlander een sleutelrol speelde: „Kan het ook zijn dat dat hele cliëntelisme een beetje in die mediterrane cultuur zit die we aan het importeren zijn? Zit daar een migrantenverhaal achter?” „Niet alle corruptie is Turks of Marokkaans”, antwoordt Eerdmans, „maar het komt er wel vaker in voor”. Vervolgens vraagt Kelder of het „een keer apart onderzocht [zou] moeten worden of daar een verband is” en of er „een culturele schoonmaakoperatie” nodig is.

Toch wel knap, na alle corruptieschandalen de afgelopen jaren binnen bijvoorbeeld de lelieblanke VVD, om tóch weer de migrant de schuld te geven.

Corrupt, dat zijn de anderen.

