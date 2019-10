BNR-hoofdredacteur Fröhlich voorgedragen als burgemeester Vijfheerenlanden

Sjors Fröhlich, hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio, is voorgedragen als burgemeester van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht. Dat heeft een voorzitter van de vertrouwenscommissie woensdag bekendgemaakt tijdens een bijzondere raadsvergadering. Fröhlich stopt per direct als hoofdredacteur van BNR om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Adjunct-hoofdredacteur Mireille van Ark volgt hem op.

Fröhlich volgde in januari 2013 Paul van Gessel op als hoofdredacteur van BNR, onderdeel van de FD Mediagroep. De afgelopen jaren werkte hij aan de digitalisering van het radiostation. Daarvoor werkte hij als radio- en televisiepresentator bij de NCRV.

Hij studeerde aan de School voor Journalistiek in Utrecht en werkte vanaf 1982 bij de NCRV. Daar maakte hij onder meer het programma Tussenuur. Op Radio 3 maakte hij het programma Paperclip en op Radio 2 Cappuccino, samen met Karin de Groot. Ook is hij bekend van het opinieprogramma Stand.nl. Daar was hij de eerste presentator van. Voor de NOS werkte hij mee aan het Radio 1-programma Lang de Lijn.

De radiomaker ontving verschillende prijzen voor zijn werk bij de NCRV. Zo kreeg hij drie Marconi-Awards, waarvan één als beste programmamaker. Voor zover bekend heeft Fröhlich geen politiek-bestuurlijke ervaring, wat zijn stap om burgemeester te worden opvallend maakt. Toch is het niet de eerste keer dat een hoofdredacteur van een groot medium burgemeester wordt. Zo werd oud-Volkskrant hoofdredacteur Pieter Broertjes in 2011 burgemeester van Hilversum.

Eugénie van Wiechen, algemeen directeur van de FD Mediagroep, zegt in een verklaring over de stap van Fröhlich tegen BNR:

„Het is heel jammer dat Sjors BNR gaat verlaten, maar we gunnen hem zeer de nieuwe positie. Onder Sjors is BNR op de kaart gezet als één van de meest innovatieve mediabedrijven van Nederland. Ik ben heel erg blij dat we met Mireille van Ark een geweldige beoogde nieuwe hoofdredacteur in huis hebben. In haar functie als adjunct heeft Mireille een groot aandeel gehad in het succes van BNR.”