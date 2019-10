AI op de agenda, nu de miljarden nog

Een groep van vijf Nederlandse multinationals gaat de komende vier jaar tientallen miljoenen euro’s extra investeren in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. ING, Philips, KLM, NS en Ahold Delhaize financieren onder meer de aanstelling van 25 hoogleraren en universitair (hoofd)docenten binnen dit vakgebied op Nederlandse universiteiten.

De nieuwe wetenschappers combineren hun onderzoekswerk met een parttimebaan bij de bedrijven – een zogenoemde joint appointment. Alle 170.000 medewerkers van de vijf bedrijven worden geschoold in kunstmatige intelligentie. En de multinationals stellen ‘innovatieve teams’ samen die in Nederland AI-problemen (artificiële intelligentie) gaan oplossen.

Dit plan – Kickstart AI – wordt donderdag gepresenteerd en is een initiatief van Ahold Delhaize-topman Frans Muller. „We hebben mooie bedrijven, geweldige universiteiten en er wordt hier goed Engels gesproken”, zegt Muller in een toelichting op het kantoor van NS, met commercieel directeur Tjalling Smit. Muller: „Dan gaat het je aan het hart dat je in Nederland zo aan kracht verliest. Toen heb ik een aantal collega’s opgebeld.”

Andere landen komen langszij

Computers worden in snel tempo beter in het oplossen van problemen die een zekere intelligentie vereisen. Deze kunstmatige intelligentie is al overal zichtbaar, van de tips van Netflix tot de slimme meter. De politie maakte onlangs bekend te experimenteren met chatbot Wout – een zelflerende computer waar inwoners van Zwolle en Rotterdam meldingen kunnen doorgeven.

De ontwikkelingen gaan razendsnel. Wereldwijd is een AI-wedloop gaande waarbij landen elkaar aftroeven met miljardeninvesteringen en concurreren om de grootste talenten.

De aankondiging van de vijf multinationals komt twee dagen nadat staatssecretaris Mona Keijzer (CDA, Economische Zaken en Klimaat) de nationale AI-strategie presenteerde. Daarin beloofde Keijzer de komende zeven jaar een miljard extra in AI te investeren – VNO NCW deed daar namens het bedrijfsleven een miljard bovenop. De regering zegt dit jaar 64 miljoen uit te geven aan AI – dat bedrag wordt vanaf volgend jaar verdubbeld. Nog onduidelijk is waar het geld precies heengaat en uit welke potjes het precies moet komen.

Met name om die reden werd Keijzers plan na de presentatie kritisch ontvangen. Korte samenvatting: goed dat AI eindelijk op de agenda staat, maar waar blijven de miljarden?

Dit is vooral een „intentieverklaring”, zegt Carlo van de Weijer – hoofd van AI-instituut Eaisi. „AI staat eindelijk op de agenda, gelukkig. Maar de financiering is nog niet duidelijk.” Hoogleraar machine learning Max Welling: „Als je ambitieus wil zijn, moet je bereid zijn te investeren. Net zoals de landen om ons heen.” Maarten de Rijke, wetenschappelijk directeur van ICAI, het nationale innovatiecentrum voor AI, noemt het plan van Keijzer teleurstellend, vaag en hij mist meetbare doelen. „We trekken al heel lang aan de overheid voor AI-talent en AI-innovatie. Als het moment dan daar is, en dan komt er dit, dan noem ik dit geen visionaire strategie.”

De staatssecretaris benadrukte woensdag na een debat op de World Summit AI-conferentie in Zaandam dat er echt ‘nieuw geld’ komt. Half november komt er bij het presenteren van de ‘kennis- en innovatiecontracten’ duidelijkheid over waar de investeringen precies heengaan.

Meest concurrerende economie

Dinsdag bleek dat Nederland is gestegen naar de vierde plek op de Global Competitiveness Index – en de meest concurrerende economie van Europa is. Het World Economic Forum prees Nederland om zijn ondernemende cultuur, platte organisatie en groei van innovatieve bedrijven.

De achilleshiel van Nederland: het vinden van goed personeel en langetermijninvesteringen in innovatie – voor een groot deel de verantwoordelijkheid van de overheid. Groot probleem: er is behoefte aan tienduizenden AI-specialisten, terwijl er elk jaar maar 700 studenten afstuderen.

Volgens Michiel Steltman, directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland is het AI-plan tekenend voor hoe de regering aan economisch beleid doet. „De markt doet z’n werk wel, en als het niet perfect gaat, moet je een beetje subsidiëren.”

Zo werkt het niet met AI, zegt Steltman. De overheid kan beter luisteren naar universiteiten en bedrijven. „Kijk waar de problemen zitten, en probeer die vervolgens op te lossen”, zegt Steltman. „Zoek uit waarom AI-startups niet uitgroeien tot internationale spelers. Daar is meer behoefte aan dan nog een subsidiepotje.”