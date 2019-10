Voortvluchtige tbs’er stelt in media eisen over terugkeer

De ontsnapte tbs’er Ronald van Z. probeert via de media met de tbs-kliniek van de Pompestichting in Nijmegen te onderhandelen over zijn terugkeer. Omroep Gelderland meldt dinsdagavond dat het door Van Z. is benaderd. De voortvluchtige uit kritiek over de gang van zaken in de kliniek. Van Z. wil dat deze onder toezicht wordt geplaatst en eist dat de directeur patiëntenzorg en de behandelcoördinator aftreden. Hij zegt zich weer te melden als dat is gebeurd.

Van onderhandelingen met Van Z. kan geen sprake zijn, zegt een woordvoerder van de Pompestichting tegen NRC. „Hij is niet in de positie om welke eis dan ook te stellen en wordt hoe dan ook opgespoord.” De tbs-kliniek zegt zelf geen contact te hebben met Van Z., een veroordeelde zedendelinquent die afgelopen vrijdag op de vlucht sloeg tijdens een begeleid fietsverlof.

In een aantal mails aan Omroep Gelderland schrijft Van Z. dat er drank, drugs en kinderporno de Nijmeegse kliniek in worden gesmokkeld. Daarnaast zou de instelling, in de volksmond bekend als de Pompekliniek, kampen met een personeelstekort waardoor Van Z. nauwelijks behandeling zou krijgen. Hij zegt zich „besodemieterd” te voelen door het personeel en ontsnapte naar eigen zeggen om aandacht te vragen voor de misstanden die hij meent waar te nemen.

Detectiepoort

De Pompekliniek zegt uit te zoeken wat er waar is van Van Z.’s verhaal over het binnensmokkelen van verboden spullen. „Mocht er wat aan de hand zijn, dan zullen we nadere maatregelen nemen”, aldus de Pompestichting. De instelling wijst ook op haar „strenge toegangs- en controlebeleid”. Bezoekers moeten door een detectiepoort en hun kleding en tassen worden gescand. Ook heeft de kliniek een apparaat dat verstopte mobieltjes kan vinden.

Van Z. is de derde tbs’er in ongeveer een maand tijd die de Pompekliniek wist te ontvluchten. In september verdween de zedendelinquent Harry van E. - ook hij ging er vandoor tijdens een fietsverlof. Eerder klom een andere tbs’er uit een raam en over een hek. Beide mannen werden snel gepakt. Zondag liet de Pompestichting weten dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de reeks ontsnappingen.