Vestager verdedigt ambitieuze plannen

Het simpelste antwoord dat Margarethe Vestager geeft, ergens halverwege de drie uur dat ze door het Europees Parlement ondervraagd wordt, zegt misschien wel het meest.

„Dat klopt”, zegt Vestager, „dat is hartstikke ambitieus”.

De vraag was of ze zich niet een groot doel had gesteld, met het plan in de eerste honderd dagen van haar commissariaat een strategie voor kunstmatige intelligentie te schrijven. Zou ze niet eerst met alle belanghebbenden in gesprek moeten?

„Het luisteren zullen we snel moeten doen”, antwoordt Vestager dan. „We hebben haast.”

Het is de nuchtere zelfverzekerdheid waarmee Vestager de afgelopen jaren tot een machtige tegenstander van Big Tech uitgroeide. Verantwoordelijk voor mededinging, voerde ze strijd tegen de Amerikaanse techreuzen als Google en Microsoft.

Die taak zal ze, zo benadrukte Vestager dinsdag, met dezelfde „inzet en toewijding” blijven doen. Maar tegelijk moet de Deense, die van commissievoorzitter Von der Leyen de pakkende opdracht ‘Europe fit for the digital age’ meekreeg, het continent nu ook gaan opstuwen in de digitale vaart der volkeren. Het is Vestager die, als één van de drie ‘uitvoerend vicevoorzitters’, een strategie moet ontwikkelen voor een sterkere Europese techsector. In vergelijking met die van de VS of China stelt de Europese aanpak nog weinig voor. En dat raakt ook de veiligheid, bijvoorbeeld als het gaat om de digitale infrastructuur. Binnen Europa klinkt de roep om een duidelijker industriepolitiek steeds luider.

Maar hoe verhoudt die rol zich tot die van neutrale scheidsrechter? Kan Vestager zich inspannen voor een sterkere techsector en tegelijk oordelen over eerlijke concurrentie? Levert het geen belangenconflict op, wanneer ze als beschermvrouw van digitaal Europa een Amerikaanse techbedrijf een hoge boete geeft? Wordt Vestager niet te machtig?

Dinsdag benadrukte Vestager dat ze alleen de grote lijnen uitzet en haar taken zorgvuldig zal scheiden. Ze wees naar de andere commissarissen die ze onder zich krijgt, verantwoordelijk voor onder meer de interne markt of innovatie. Zij zullen de nieuwe wetgeving gaan maken, zei Vestager, bijvoorbeeld als het gaat om haatberichten op sociale media. „Het zal niet mijn pen zijn die die wetten schrijft.”

Daarmee overtuigde ze het parlement. Maar Vestager zal in haar nieuwe rol moeten groeien. De afgelopen jaren waakte ze zorgvuldig over het imago van ijzeren commissaris die Big Tech op de knieën dwong – in elk profiel van Vestager komt voorbij dat in haar werkkamer een beeldje van een opgestoken middelvinger staat. Maar vanaf nu moet ze ook steun gaan zoeken – bij lidstaten, Europarlementariërs én de techsector zelf. Dan komt een uitgestoken hand meer van pas.