UWV schrapt of verlaagt honderden uitkeringen na herbeoordeling

Uitkeringsinstantie UWV heeft na een herbeoordeling honderden uitkeringen geschrapt of verlaagd. 298 mensen krijgen een lagere uitkering, 172 anderen verliezen hun uitkering helemaal. Door fouten bij de keuringen in Groningen waren zij ten onrechte beoordeeld als volledig en duurzaam arbeidsongeschikt, meldt het UWV dinsdag.

De keuringen werden vorig jaar door sociaal-medisch verpleegkundigen uitgevoerd. Zij stonden niet onder inhoudelijke begeleiding van een verzekeringsarts, waardoor de beoordelingen niet voldeden. De uitkeringsinstantie kondigde in juni aan de dossiers van 1.991 uitkeringsaanvragers daarom opnieuw te beoordelen en waar nodig mensen op te roepen voor een medische keuring.

‘Afstand tot arbeidsmarkt groot’

Van de groep van wie de uitkering wordt verlaagd, is de verwachting dat ze in de toekomst in elk geval deels kunnen werken. Van wie de uitkering is stopgezet, is vastgesteld dat zij voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn. Zij krijgen hulp bij het vinden van een nieuwe baan. Volgens Ronald Broeders, lid van de UWV-directie Sociaal-Medische Zaken, zal een baan vinden „niet makkelijk zijn, omdat de afstand tot de arbeidsmarkt vaak groot is”. De groep kan vijf jaar lang hulp krijgen in een reïntegratietraject.

Ook bekijkt het UWV of de groep financieel gecompenseerd kan worden, aldus minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) dinsdag in een Kamerbrief. Koolmees spreekt van een „unieke en vervelende volgorde der dingen”.

1.584 dossiers zijn inmiddels opnieuw bekeken, de rest is nog niet herbeoordeeld omdat „aanvullende medische informatie nodig is”. Een verzekeringsarts van het UWV beoordeelt in hoeverre arbeidsongeschikten in staat zijn om te werken. Aan de hand daarvan wordt de hoogte en duur van de uitkering vastgesteld.