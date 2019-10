Trumps geduld met Den Haag is op | Ongeluk is nooit ver weg na zetelroof Van Haga

Wybren van Haga neemt zijn zetel mee maar vindt dat geen zetelroof. En wie mag wel en wie mag niet een weg blokkeren voor een demonstratie?

p>ZETELROOF: Een “duivels dilemma” vond Wybren van Haga het: moest hij zijn zetel aan de VVD teruggeven, of zelf houden? Van Haga werd anderhalve week geleden uit de fractie van de VVD gezet nadat hij voor de zoveelste keer in opspraak was geraakt vanwege zijn activiteiten als vastgoedondernemer. Van Haga heeft besloten zijn zetel niet terug te geven, en daarmee is het kabinet zijn meerderheid kwijt. Dat is in principe geen probleem: het kabinet heeft de steun van GroenLinks. Maar, waarschuwt Tom-Jan Meeus, het is toch een riskante situatie: een ongeluk is nooit ver weg. „Slimme oppositiepartijen zullen er alle stemmingen bij pakken die de laatste jaren in 76-74 eindigden: kunnen ze Van Haga losweken?” En er is nog een gevaar: Van Haga begon gisteren al met het paaien van rechtse VVD-Kamerleden.

De relatie tussen Van Haga en de VVD is inmiddels wel bekoeld. Het verstoten schaap kondigde weliswaar aan dat hij in de lijn van het kabinet zal stemmen, maar de VVD wil niks meer van Van Haga weten. Klaas Dijkhoff hield het bij een korte verklaring: „Wij betreuren het dat Van Haga zijn zetel rooft.” Volgens Van Haga is daar geen sprake van: hij is niet uit de VVD gestapt, maar de VVD-fractie heeft hem eruit gegooid en dus mag hij zijn zetel meenemen, zegt hij tegen EénVandaag . Het VVD-bestuur denkt daar anders over en g aat Van Haga royeren Het protest van de klimaatactivisten van Extinction Rebellion zorgde niet alleen voor flinke verkeersopstoppingen in Amsterdam, maar ook voor een hogere bloeddruk in Den Haag. Politici van allerlei pluimage zagen hypocrisie bij de tegenstander. Martin Bosma (PVV) stelde bijvoorbeeld direct Kamervragen omdat de “blokkeerfriezen” die de snelweg blokkeerden om anti-zwartepietdemonstranten tegen te houden “keihard” werden aangepakt, terwijl de “klimaatblokkeerders volop steun van de staat” krijgen. Onder meer Partij voor de Dieren zag dan weer dat partijen als PVV, CDA en VVD forse kritiek hadden op Extinction Rebellion, terwijl ze de boeren steunden. En die blokkeerden het verkeer op de snelweg en braken door barricades heen. Geen probleem, vindt Lilian Helder (PVV) , want „de schade aan het hek is erkend en wordt vergoed”. Wie nog twijfelt of een demonstratie nu goed of slecht is: zie dit handige overzicht

TRUMPS GEDULD: Mark Rutte was nog zo aardig voor de Amerikaanse president Donald Trump, maar nog geen week later wordt de relatie direct op de proef gesteld: in Den Haag zijn grote zorgen over het besluit van Trump om Amerikaanse troepen uit Noord-Syrië terug te trekken en Turkije vrij spel te geven. Nu controleren Koerden dat gebied nog. SP-Kamerlid Sadet Karabulut noemt het “verraad”, Sjoerd Sjoerdsma van D66 heeft het over “een rechtstreekse bedreiging van onze veiligheid”. De Koerden houden duizenden IS-strijders vast – ook Nederlandse. De vrees is dat, als het tot gevechten tussen Turkse en Koerdische troepen komt, die IS-strijders van de chaos gebruik maken en ontsnappen. VVD-Kamerlid Sven Koopmans is bovendien bang voor nieuwe vluchtelingenstromen. Maar Europese landen mogen ook in de spiegel kijken: de VS vroeg meerdere EU-landen, ook Nederland, om troepen naar Noord-Syrië te sturen. Officieel wordt dat verzoek nog altijd bestudeerd – maar er wordt wel erg lang getreuzeld, erkent ook Sjoerdsma. Het geduld van de Amerikanen lijkt op.

ZWARTE PIET UIT, BOERKAVERBOD IN: Weer een tik op de vingers voor Nederland van de racismerapporteur van de Verenigde Naties, Tendayi Achiume. Ze schreef eerder al dat Nederland Zwarte Piet moet aanpassen. Dat gaat de goede kant op, stelt de rapporteur: Nederland maakt “belangrijke ontwikkelingen door” om de “dehumaniserende en stereotiepe” figuur van Zwarte Piet uit te bannen. Maar het boerkaverbod is nu doorn in het oog van Achiume. Zij stelt dat islamitische vrouwen die zich kleden in een boerka of nikab worden geïnitimideerd op straat sinds het verbod. Ze wijst op de “oproep voor een burgerarrest”. „De wet creëert veel meer problemen dat ze oplost”, aldus Achiume. „Er is geen plaats voor deze wet in een land dat opkomt voor gelijkheid tussen man en vrouw.”

RENOVATIESOAP: De verbouwing van het Binnenhof wordt waarschijnlijk een jaar uitgesteld. Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) heeft namelijk een waslijst aan redenen om die verbouwing uit te stellen, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Allereerst kampt ook de renovatie van de Tweede Kamer met het stikstofbesluit: zelfs als het schoonste materiaal wordt gebruikt, zal de stikstofuitstoot niet genoeg worden gecompenseerd, aldus Knops. Er is bovendien sprake van een tekort aan bouwpersoneel en lange levertijden voor materialen. Dan ligt er ook nog een aangenomen motie waarin parlementariërs extra ondersteunend personeel krijgen, en die extra mensen passen niet op de vervangende locatie. Ten slotte stelt de Tweede Kamer extra eisen aan ict-voorzieningen, waar niet direct aan kan worden voldaan. Knops moet de knoop nog doorhakken, maar het lijkt erop dat de renovatie niet in de zomer van 2020, maar in die van 2021 zal beginnen.

QUOTE VAN DE DAG

Daar ik nooit mijn bron prijs geef, had ik dit mee moeten laten wegen voordat ik deze tweet plaatste. Met dit in het achterhoofd had ik de tweet niet moeten versturen. Was onhandig.

Hoewel Marjolein Faber vorige week tot drie keer toe herhaalde dat haar tweet klopte, moet de PVV-senator nu toch een rectificatie tweeten over de dader van een steekpartij - die bleek toch niet van Noord-Afrikaanse afkomst te zijn.