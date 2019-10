Koffie? Welnee, we treffen elkaar in virtuele wereld Facebook Horizon

Virtual reality (VR) is de toekomst. Dat denkt in elk geval Facebook, de techgigant investeerde al miljarden dollars in de nieuwe techniek. VR brengt je in een andere wereld. Daarvoor moet je wel een VR-bril op je hoofd zetten. Vervolgens beweeg je als vanzelf door een digitale omgeving, door je lichaam net als in de ‘echte wereld’ te gebruiken. De technologie kennen we uit sciencefiction. Sinds een paar jaar zijn er betaalbare brillen op de markt die de deze toekomst dichterbij brengen.

Mark Zuckerberg, de baas van Facebook, presenteerde onlangs Facebook Horizon, een virtuele wereld waarin iedereen wordt uitgenodigd. Dit moet dé plek worden waar je vrienden ontmoet, spelletjes speelt, of vergadert met collega’s. Binnenkort begint Facebook met testen.

Het is de nieuwste stap in Zuckerbergs plan om de markt te veroveren. In 2014 kocht hij VR-brillenmaker Oculus, dat kort daarvoor met crowdfunding de Rift-headset op de markt bracht. Een headset voor gamers, die aan een dure computer gekoppeld moet worden. Sindsdien doet Oculus er alles aan om virtual reality zo toegankelijk mogelijk te maken. Het bedrijf maakte twee alles-in-een-brillen: Go en Quest, waarvoor je niet langer een pc nodig hebt. Volgend jaar begint het bedrijf met het testen van hand tracking, zodat je je eigen handen kunt zien en gebruiken in VR.

De overgenomen startup CTRL-labs moet er op termijn voor zorgen dat zelfs je gedachten de virtuele wereld kunnen bedienen. Dat bedrijf maakt een armband die het signaal tussen je armen en hersenen opvangt, dat vervolgens aan een computer wordt doorgegeven. Dan hoef je alleen nog maar te denken aan een armbeweging, om die in VR ook echt te doen. Oculus werkt ook aan een augmented reality-bril die virtuele objecten bovenop de echte wereld toont, zoals bij de HoloLens van Microsoft.

450 euro

Een agressieve verkoopstrategie draagt ook bij aan Facebooks plannen. De Rift en Quest kosten allebei maar 450 euro en zijn honderden euro’s goedkoper dan vergelijkbare concurrenten. Analisten denken dat Facebook hierdoor ook maar amper winst maakt op de hardwareverkoop. Winst is ook niet het doel van Facebook op de VR-markt. In een gelekte brief schreef Zuckerberg dat hij zo snel mogelijk een punt wil bereiken waarop meer dan een miljard mensen een virtual-reality-bril hebben. „We willen niet alleen marktleider worden, maar ook de komst van virtual reality versnellen”, aldus de topman. Hij gelooft in een smartphone-killer, zodat de meest gebruikte technologie ter wereld niet langer wordt gedomineerd door Apple en Google. Het idee: je belt niet meer met je vrienden, maar spreekt met ze af in een virtuele omgeving.

Het kan nog jaren duren voordat het zover is. Oud-Oculus-topman Palmer Luckey liet weten dat de Rift en de Gear (een bril waar Samsung aan meewerkte) meer dan tien miljoen keer zijn verkocht. Sony, de grote concurrent op de VR-markt, vierde begin dit jaar dat zijn headset 4,2 miljoen keer over de toonbank ging. Vermoedelijk zijn er hooguit tientallen miljoenen headsets in omloop.

De veroveringsstrategie van Facebook zal daarom nog een tijd lang voort worden gezet. Techjournalist Blake Harris onthulde in zijn boek The History of the Future dat Facebook overwoog om Unity te kopen, één van de grootste game-bedrijven.

Als het Facebook lukt om een bezoek aan Horizon net zo normaal te maken als het huidige gebruik van het sociale medium, dan trekt het honderden miljoenen mensen nog dieper in het digitale netwerk dat met advertenties miljarden dollars omzet.