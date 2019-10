Het bestaansrecht van studentenhaver of andere gemengde soorten nootjes heb ik nooit echt begrepen. Een handje ervan is best lekker, maar als het aan mij ligt, zoek ik de cashewnoten eruit en laat ik de rest voor wat het is. Cashewnoten zijn ook nog eens gezond en bevatten veel magnesium, eiwit en ijzer. Ik betwijfel wel of ze in deze variant nog steeds zo gezond zijn, maar goed, dit recept komt van tv-kok en healthy chef Mathijs Vrieze, dus dat zit vast ook wel snor.

Verwarm de oven voor op 175 graden. Smelt de kokosolie in een steelpannetje en meng samen met de honing door de cashewnoten. Verwijder de nerf van de kaffir limoenblaadjes en snijd ze in reepjes. Meng de kruiden door elkaar en roer door de cashewnoten.

Rooster de Thaise cashewnoten op een bakplaat met bakpapier in de oven. Schud ze tussentijds een paar keer om. Bak ongeveer 25 minuten, of totdat ze goudbruin zijn. Laat de cashewnoten een beetje afkoelen zodat ze lekker knapperig worden.

VOOR EEN BAKJE CASHEWNOTEN: 2 el kokosolie 1 el honing 250 gr rauwe cashewnoten 4 kaffir limoenblaadjes (toko) ½ tl kurkuma(poeder) snufje chilivlokken 1 tl gember 2 teentjes knoflook ½ tl zeezout Susan Aretz Borreltijd Uitgever Nieuw Amsterdam, € 20,99

