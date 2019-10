Start renovatie Binnenhof mogelijk een jaar uitgesteld

Het is onzeker of de omvangrijke verbouwing van het Binnenhof volgend jaar kan beginnen. Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij overweegt de start van de renovatie uit te stellen tot de zomer van 2021. De verbouwing zou eigenlijk in de zomer 2020 moeten beginnen en vijf jaar duren.

Knops schrijft dat het „een grote opgave” is op tijd ict-voorzieningen en audiovisuele middelen beschikbaar te maken in de tijdelijke locaties waar de politici van de Eerste en Tweede kamer naar zullen uitwijken. Verder kunnen de nieuwe stikstofregels voor vertraging zorgen. De renovatie kan volgens Knops niet dusdanig aangepast worden dat de stikstofuitstoot „vermindert of gelijk blijft”: „Zelfs als het schoonste materiaal gebruikt zou worden.” Ook noemt hij de krapte in de bouw als factor, waardoor er lange levertijden zijn voor bouwmaterialen.

Knops gaat de komende dagen nog eenmaal met alle betrokkenen om tafel om de situatie te bespreken. Het moet „zo spoedig mogelijk” duidelijk worden of er een nieuwe planning komt en hoe deze eruit gaat zien.

De verbouwing van het Binnenhof verloopt moeizaam. Eerder werd toparchitect Ellen van Loon aan de kant gezet omdat haar plannen niet overeenkwamen met die van de Tweede Kamer. Nu is architect Pi de Bruijn verantwoordelijk voor het ontwerp van het Binnenhof.